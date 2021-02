Lampertheim. Aufgrund des Hochwassers am Altrhein hat die Lampertheimer Stadtverwaltung die überschwemmten Bereiche weiträumig abgesperrt. Nach einem Vorfall mit einer aufgescheuchten Wildschweinrotte am Sonntag wurde der Rheindamm zwischen Parkplatz Alter Hafen und Nato-Straße für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Auch die Brücke am Biedensand darf nicht betreten werden.

AdUnit urban-intext1

Lampertheimer Forstamt und Berufstierrettung Rhein-Neckar kritisierten den Zeitpunkt der Absperrungen. Sie hätten früher erfolgen müssen. So aber habe der „Hochwasser-Tourismus“ durch Spaziergänger am Biedensand die eigentlich überschwemmungserprobten Wildtiere verängstigt. So sehr, dass die Schwarzkittel in Panik über den Damm und mit voller Wucht immer wieder gegen einen Zaun rannten, bis sie ein Loch hineingerammt hatten. Dann verschwanden sie auf dem Gelände der Biedensand Bäder. Ein Video dieser Szene ist inzwischen unzählige Male in den sozialen Netzwerken geteilt und kommentiert worden. Die Stadt räumte derweil ihr Versäumnis ein und kündigte an, dass künftig „bei Hochwasser rascher“ reagiert werden solle. Ausschlaggebend für solche Maßnahmen sei normalerweise der Pegelstand. Für Montagabend war mit einem vorläufigen Pegel-Höchststand von sechs Metern gerechnet worden. Bis Mitte der Woche soll sich die Hochwasserlage am Altrhein jedoch wieder entspannen. lex