Hüttenfeld. In der Hüttenfelder Gustav-Adolf-Kirche findet am kommenden Sonntag, 21. März, um 18 Uhr ein Abendgottesdienst statt. Das Besondere ist, dass Pfarrer Höppner-Kopf den früheren Pfarrer der Hüttenfelder Kirchengemeinde, Dr. Christoph Meier, für diesen Gottesdienst gewinnen konnte. Meier hatte von 1985 bis 1990 seine erste Pfarrstelle in Hüttenfeld angetreten. Beide Pfarrer kennen sich schon seit der Studienzeit, und keiner hätte denken können, dass Höppner-Kopf nun seinerseits in Hüttenfeld und Neuschloß seinen Dienst tun wird. Auch für diesen Gottesdienst müssen sich Interessierte bei Manuela Ehret (Telefon 06256/15 50, E-Mail: ela.ehret@gmx.de) anmelden. Die Amtseinführung von Pfarrer Höppner-Kopf findet am Sonntag, 28. März, um 10 Uhr in der Friedhofskapelle statt. Dafür sind aber bereits alle Plätze vergeben. ron