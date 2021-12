Wieder kein Shoppen bei Candlelight

Lampertheim. Es hätte ein kleines Jubiläum werden sollen. Doch nun steht fest: die 15. Auflage des beliebten Candlelight-Shoppings, die am Freitag, 17. Dezember, geplant war, fällt – wie schon im Vorjahr – der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Vorbereitungen waren bereits in vollem Gange. Doch spätestens seit der Verschärfung der Coronaschutzverordnung der hessischen Landesregierung mit strengeren Regularien auch für Veranstaltungen im Außenbereich war klar, dass es das gewohnte Rahmenprogramm weder auf dem Schillerplatz noch in der Innenstadt geben kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nicht nur wir im Stadtmarketing, auch die beteiligten Akteure wie Regentropfen-Werkstatt, Feuerwehr und natürlich die Einzelhändler bedauern diese Entwicklung. Gleichwohl ist mit Blick auf die Corona-Situation großes Verständnis und Verantwortungsbewusstsein bei Allen vorhanden“, führt Stadtmarketing-Leiter Dirk Dewald aus.

Spargeltaler neu aufgelegt

Um dennoch ein Zeichen zu setzen und den lokalen Einzelhandel zu unterstützen, sind einige Ersatzmaßnahmen geplant. So soll die aus den Vorjahren bekannte „Spargeltaler-Aktion“ in geänderter Form stattfinden. Ab einem Einkaufswert von 30 Euro erhalten Kundinnen und Kunden im Handel einen Spargeltaler im Wert von 5 Euro. Die Aktion läuft ab Montag, 13. Dezember, und gilt, solange der Vorrat reicht.

Darüber hinaus wird in der Vorweihnachtszeit die „Spargelente“ zur „Prozente-Ente“: Ebenfalls ab dem 13. Dezember werben diverse Einzelhändler mit Rabatt-Aktionen sowie speziellen Weihnachtsangeboten - Kundinnen und Kunden sollten auf die Spargelente sowie gezielte Hinweisplakate in den Schaufenstern der innerstädtischen Geschäfte achten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am ursprünglich angedachten Candlelight-Shopping-Freitag wird es keine verlängerten Öffnungszeiten geben. Dennoch haben einige Geschäfte spezielle Angebote im Programm, beispielsweise einen „Hundeshooting-Tag“ im Fotostudio Eichler, einen Aktionstag mit Manuka-Honig im Reformhaus Henkelmann oder diverse Rabatt-Aktionen der Lampertheimer Apotheken. red