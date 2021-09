Wie Weihnachten – nur für Hunde

Lampertheim. Wer schon immer mal auf den Hund kommen wollte, war am Sonntag im Biedensand-Bad genau an der richtigen Adresse. Ab 10 Uhr richtete der Lampertheimer Ortsverein der DLRG am Badesee seinen inzwischen schon traditionellen Hundebadetag aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum bereits neunten Mal hatten Herrchen und Frauchen die Möglichkeit, ihre vierbeinigen Freunde so richtig von der Leine zu lassen und da das Wetter mitspielte, war die Resonanz von Beginn an sehr gut. „Wir hatten mit Aushängen und Bekanntmachungen in den sozialen Medien auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht“, zeigte sich auch der Technische Leiter des Gastgebers, Thomas Hanselmann, beim Blick auf die Schlange an der Kasse, zufrieden mit dem Zuspruch.

Wie immer hatte man einen Bereich für angeleinte und einen für unangeleinte Tiere eingerichtet. Auf der Wiese dahinter boten Händler Zubehör an, außerdem gab es reichlich Leckereien für Zwei- und Vierbeiner. Am Wasser bot sich dem Betrachter ein ziemliches Durcheinander von aufgeregten Hunden und ihren Haltern, die verzweifelt versuchten, den Tatendrang ihrer Lieblinge in geregelte Bahnen zu lenken. Einige Zeitgenossen machten es sich auf einer Picknickdecke gemütlich und verfolgten das Treiben der Fellnasen amüsiert, andere warfen Gegenstände ins Wasser in der Hoffnung, dass es in einer ganzen Rotte ausgerechnet der eigene Hund schafft, diesen zu apportieren. „Das ist für die Hunde heute wie Weihnachten“, brachte es einer der zahlreichen Zuschauer auf den Punkt.

In der Tat zeigte sich einmal mehr, dass Hunde und Wasser ein kaum zu schlagendes Rezept für kurzweilige Stunden sind. Bemerkenswert war die Tatsache, dass es, trotz einer unüberschaubaren Anzahl von Tieren, keine einzige Situation gab, in der es zu aggressiven oder gar bösartigen Auseinandersetzungen kam. Für die Hunde bedeutete der Sprung ins Nass und das Zusammensein mit so vielen Artgenossen augenscheinlich der pure Genuss. Sie tobten, was das Zeug hielt. Und für den Fall, dass dann noch immer zu viel Energie übrig blieb, hatte der Tierschutzverein eine Rennbahn aufgebaut, wo die pelzigen Kumpels zeigen konnten, wie schnell sie sind. Die Zeiten wurden gestoppt, die besten Läufer prämiert. Hobbyfotografen versuchten, gelungene Schnappschüsse zu machen. Leute, die um die Sauberkeit ihres Autos besorgt waren, rubbelten ihre Hunde, mit eigens dafür mitgebrachten Tüchern, trocken. Während die Menschen die ein oder andere Versorgungspause einlegen mussten, schienen ihre besten Freunde in ihrem Eifer unermüdlich. Eines stand fest: Der Hundebadetag 2021 war ein voller Erfolg und wenn es nach den Teilnehmern mit vier Pfoten gehen würde, gäbe es wohl schon sehr bald den nächsten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2