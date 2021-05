Wie eine Einschulung – nur ohne Schultüte

Lampertheim. Ein bisschen fühlt es sich schon wieder wie normale Schule an. Gekicher und Gespräche hallen über den Schulhof. Die gespenstische Stille der vergangenen Monate ist vorbei. Mit den älteren Schülern sind nun drei weitere Jahrgänge in halber Stärke und wöchentlichem Wechsel in die Klassensäle zurückgekehrt. Für die Jungen und Mädchen ist es der erste Schulbesuch seit Dezember.

„Mensch, bist Du groß geworden“

Bei manchen ihrer Französisch-Schüler musste Monika Hebbeker zwei Mal hinschauen. „Mensch, bist du groß geworden“, sagt sie einem ihrer Neuntklässler. Ins Lessing-Gymnasium sind am Montag die Klassen 7 bis 10 in den Wechselunterricht zurückgekehrt. Bis Freitag dürfen dieselben zehn Schüler in den Klassenraum, in der Folgewoche sind ihre zehn Klassenkameraden dran.

Das Halbjahr ist inzwischen vorbei, Stundenpläne haben sich geändert, sogar Lehrer gewechselt. „Manche sehen wir heute zum ersten Mal“, berichtet eine LGL-Schülerin bei einem Treffen mit Maske auf dem Schulhof. Ihren ersten Corona-Selbsttest haben die Schüler am Morgen souverän absolviert. Auch sonst, berichten sie, sei der ungewohnte Schulalltag unaufgeregt und geordnet abgelaufen. Dennoch herrscht – nicht nur am LGL – am Montagmorgen bei vielen Schülern Nervosität. Für manch einen fühlt es sich gar an wie eine Einschulung – nur ohne Tüte. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage“, berichtet ein Neuntklässler an der Alfred-Delp-Schule, „aber ich habe die Schule vermisst“.

Die Schüler hoffen nun, das sagen sie alle, dass sie sich wieder an die Einrichtung gewöhnen dürfen. „Zuhause“, sagt ein Realschüler, „gibt es viele Störfaktoren. Ich habe mich oft mit meinem Bruder in die Haare gekriegt“.

Am benachbarten Gymnasium wird deutlich: Die Erfahrungen unterscheiden sich sehr stark je nach Lebenssituation. Eines aber eint die jungen Leute: Trotz aller Schwierigkeiten und Freude über die Rückkehr sind sie im Distanzunterricht selbstständiger geworden. „Den Schülern hat das viel abverlangt, sie waren nicht in den Ferien. Das geht bei allen Beteiligten an die Substanz“, betont der stellvertretende ADS-Rektor Alexander Böhm.

Was die Schüler am meisten vermisst haben? „Endlich wieder Kameraden sehen, in echt mit Menschen reden, in echt Fragen stellen, in echt kommunizieren“, erklärt eine LGL-Schülerin. Wegen der Aufteilung im Wechselunterricht fühlen sich manche schon als zwei Klassen.

An beiden Schulen fragen die Schulleitungen die „neuen“ Schüler gleich nach Verbesserungen, an beiden Einrichtungen gibt es viel Lob für die offene Kommunikation von Lehrern und Leitungspersonal. Für die Schulen ist das übrigens ein immenser Aufwand. „Wochenenden gibt es eigentlich keine mehr“, sagt ADS-Rektorin Sylvia Meier. Auch Silke Weimar-Ekdur berichtet aus dem LGL: „Wir haben praktisch mehrere Schuljahre in einem immer wieder neu geplant“. Die Schule hofft nun auf verbindliche Aussagen aus dem Kultusministerium in Sachen Leistungsbewertung und Versetzung: „Da bewegen wir uns noch in einem Hohlraum.“ ksm

