  Wie das eigene Zuhause barrierefrei wird

Lampertheim. Von Susanne Wassmuth-Gumbel

Mit einem neuen Flyer bewirbt die Stadt Lampertheim ab sofort die ehrenamtliche Wohnberatung, die Vertreter des Lampertheimer Seniorenbeirats und des Behindertenbeirats gemeinsam mit ausgebildeten ehrenamtlichen Wohnberatern schon seit einiger Zeit anbieten.

Wohnberater Erich Thomas kennt sich mit Hindernissen im Haus aus. © B. Nix

Erich Thomas ist einer dieser Ehrenamtlichen. Er hat sich schon 2018 zum Wohnberater ausbilden lassen. Schon damals hat der „Südhessen Morgen“ über sein Engagement berichtet. Wie er jetzt im vom Ersten Stadtrat Marius Schmidt (SPD) anberaumten Pressegespräch berichtet, haben seither allerdings erst ein paar Wohnberatungen stattgefunden. „Es wäre toll, wenn wir stärker nachgefragt würden“, sagt Thomas und macht noch einmal deutlich, um was es bei der kostenlosen Beratung geht: Die Wohnberatung richtet sich an alle Lampertheimerinnen und Lampertheimer, die wegen körperlicher Einschränkungen vor allem in der Mobilität durch Krankheit oder Alter zunehmend Schwierigkeiten haben, sich gut und sicher in ihrer Wohnung zu bewegen, aber eigentlich gerne in ihr alt werden möchten.

Zuschüsse möglich

Dass es Wege und Möglichkeiten gibt, im gewohnten Umfeld verbleiben zu können, das möchten die Wohnberater den Betroffenen und ihren Angehörigen aufzeigen. Oft sind dafür Umbauten nötig. Die Kosten dafür schrecken manche ab, müssen aber kein Hinderungsgrund sein, da Fördermittel, Zuschüsse oder auch Kredite beispielsweise für die barrierefreie Umgestaltung eines Badezimmers beantragt werden können. Auch hiermit kennen sich die Wohnberater aus und können Tipps geben, welche Förderung die passende ist.

Zu den Wohnberatern der ersten Stunde gehören auch Heinz-Dieter Schäfer und Herbert F. Tiefel. Ute Striebinger und Werner Brall vom Seniorenbeirat haben im vergangenen Jahr die Ausbildung absolviert. Für Striebinger ist es wichtig, „mit viel Feingefühl“ in den persönlichen Gesprächen herauszufinden, was den Senioren wichtig ist und wie der Wohnraum am besten an die veränderten Bedürfnisse angepasst werden kann. Dabei gehe es nicht darum, einfach alle Teppiche als Stolperfallen aus dem Weg zu räumen.

Als Vertreter des Behindertenbeirats bietet Jochen Halbauer ebenfalls ehrenamtlich Wohnberatung an. Er sitzt selbst seit 15 Jahren im Rollstuhl und hat viel Erfahrung mit Umbauten und Umgestaltungen im häuslichen Umfeld. Aktuell berät er den Kanu-Club Lampertheim beim barrierefreien Umbau seines Bootshauses. Er sieht in Lampertheim einen hohen Bedarf sowohl an barrierefreiem wie auch rollstuhlgerechtem Wohnraum. „Das ist nicht dasselbe“, betont er. Rollstuhlfahrer bräuchten deutlich mehr Platz, weiß Halbauer aus Erfahrung.

Tipps auch telefonisch

Wegen der Corona-Pandemie sind die persönlichen Treffen und Hausbesuche nur eingeschränkt möglich. Viele Fragen ließen sich aber auch gut am Telefon, per Videokonferenz oder per E-Mail beantworten, macht Halbauer deutlich, dass Beratung trotzdem stattfinden kann. Und auch Vor-Ort-Termine schließen die Ehrenamtlichen nicht gänzlich aus. Schließlich sei ein Besucher pro Haushalt erlaubt und mit Abstand, FFP2-Maske und vielleicht bald auch einer Impfung gut möglich.