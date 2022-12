„Wichtel“ präsentieren den Schneetanz auf der Bühne

Hofheim. Ein kurzweiliges Programm bekamen die ältesten Hofheimer beim traditionellen Seniorenkaffee des Arbeitskreises Hofheimer Vereine im – ganz im Gegensatz zum MIL-Konzert – weihnachtlich dekorierten Bürgerhaussaal geboten. Dieses Mal zeigte sich der Fußballverein (FVH), der den Vorsitz im Arbeitskreis seit Kurzem innehat, für die abwechslungsreiche Programmzusammenstellung eines gemütlichen Nachmittags bei bester Unterhaltung verantwortlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die festliche Eröffnung blieb mit dem Stück „Tu dich auf o Tor der Welt“ dem unter der Leitung von Nicole Knecht stehenden Katholischen Kirchenchor und Gesangverein Cäcilia vorbehalten. Viel Applaus erntete auch der „Andachtsjodler“ des Chores, bei dem Anja Stumpf die Klavierbegleitung übernahm und Martin Stumpf auf der Klarinette brillierte. Mit „Seht es kommt die heilige Zeit“ rundete Cäcilia die festliche Eröffnung ab.

Moderator Michael Stolz, langjähriger FVH-Vorsitzender und nach wie vor Vorstandsmitglied der Blau-Weißen, hatte einige Ehrengäste zu begrüßen, unter ihnen Bürgermeister Gottfried Störmer, Erster Stadtrat Marius Schmidt, Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb, Ortsvorsteher Alexander Scholl, Pfarrer Adam Malczyk von der katholischen Pfarrei und der mit reichlich Verspätung eingetroffene Landtagsabgeordnete Alexander Bauer. Vom Hofheimer Carnevalverein standen die von Katrin Scholl und Tina Menzel betreuten „Wichtel“ auf der Bühne und entzückten das Publikum hüpfend mit dem Schneetanz, der sogar zum Mitklatschen animierte. Ohne Zugabe durften die Kleinen nicht aus dem Saal.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Weihnachtsmarkt Hofheimer in festlicher Stimmung Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kleintierzuchtverein Hofheim 45 Hühner, 25 Tauben und zehn Aussteller Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Arbeitskreis Hofheimer Geschichte Vereinsgründung steht an Mehr erfahren

Zwei der Ehrengäste nutzten die Gelegenheit, Grußworte an die knapp 150 Besucher zu richten. 900 Einladungen wurden im Vorfeld an alle Hofheimer ab dem 70. Lebensjahr zugestellt, bei aller Mühen der Mitwirkenden ein ernüchternder Zuspruch für einen gemütlichen Nachmittag mit bester Unterhaltung. Bürgermeister Gottfried Störmer hob dann auch die lieb gewonnene Tradition des Arbeitskreises Hofheimer Vereine hervor, den Adventskaffee für Senioren anzubieten, die die gemeinsame Möglichkeit haben, ein paar Stunden in Frieden zu verbringen.

Das Stadtoberhaupt animierte zum Herunterfahren in der Weihnachtszeit, um den Sinn der Adventszeit wirken zu lassen. Ortsvorsteher Alexander Scholl, selbst im Vorfeld maßgeblich in die Vorbereitung miteingebunden, lobte die Mitwirkung der Vielzahl von Vereinen beim Gemeinschaftsprojekt.

Musikalische Untermalung

Kaffee und Kuchen für die Besucher gab es reichlich und kostenlos. Erfrischend auch der Beitrag der Tanzmäuse unter der Leitung von Iwona Geschwind vom Turnverein, bevor Jan Aaron Snaschel den Saal musikalisch unterhielt. Der 16-jährige Hofheimer unterhielt die Gäste mit einer wohldurchdachten Liedauswahl, dem beschwingt-weihnachtlichen „Feliz Navidad“, dem der Elvis-Song „Hound Dog“ und zu guter Letzt John Lennons Weihnachtsklassiker schlechthin „Happy Xmas“ folgten, ein rundum gelungener Auftritt des Nachwuchssängers.

Der musikalische und gleichfalls festliche Abschluss blieb dann den Bläserinnen und Bläsern des Evangelischen Posaunenchors vorbehalten, die unter der Leitung von Dirk Hindel mit ihren Klängen für einen wahren Festcharakter sorgten. Ganz feierlich kam deren Verabschiedung mit dem Lied „O du fröhliche“ daher, bei dem alle im Saal mitsingen konnten. fh