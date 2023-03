Hofheim. Hochmotiviert und mit vier Teams in drei Altersklassen starteten die Nachwuchsleichtathleten des TV Hofheim (TVH) in die Wettkampfsaison beim Hallensportfest in Lorsch. TVH-Abteilungsleiterin Verena Salomon und der Leichtathletiktrainer Thorsten Weber begleiteten ihre 24 Schützlinge zum Wettkampf in der Klosterstadt und wurden dabei noch vom neuen Leichtathletiktrainer Sebastian Brosi unterstützt.

Für die Jüngsten, das Team der U8, bedeutete die Teilnahme in Lorsch das Wettkampfdebüt. Mit dabei im Team der Leoparden waren Nick Kempf, Filian Eppler, Janne Nieter, Alexander Hildmann, Leander Exle, Cara Exle, Joris Brosi, Niklas Weber, Ben Frick, Hanna Göttig und Dawid Lelis. Nach dem 30-Meter-Sprint, der Hindernis-Sprintstaffel, dem Zielweitsprung und Schlagwurf erreichten die Leoparden einen fantastischen zweiten Platz. Im Wettkampf der U12 mit 35-Meter-Sprint, Weitsprung und Medizinballstoßen traten Eva Schlagentweith, Noah Günther, Marie Zörkler und Emely Knecht für den TV Hofheim an. Noah Günther erreichte beim Einzelmehrkampf einen starken sechsten Platz unter den 19 Athleten dieser Altersklasse. Auch Emely K necht, Eva Schlagentweith und Marie Zörkler bestritten erfolgreich den Dreikampf. Bei der Hindernis-Sprintstaffel wurde das U12-Team durch Jonas Weber und Arthur Köppe aus der U10 des TVH unterstützt und belegte den siebten Platz unter den elf teilnehmenden Teams. Für die U10 starteten Lena Hameed, Johanna Geyer, Mia Herrmann, Enie Eppler, Anton Schlagentweith, Mattis Brosi, Arthur Köppe, Jonas Weber und Lotta Horschel. In den Disziplinen des 30-Meter-Sprints, der Hindernis-Sprintstaffel, im Hoch-Weitsprung und Schlagwurf konnten sich die Hofheimer Löwen in einem starken Feld von 15 Mannschaften einen ansprechenden neunten Platz sichern und rundeten den erfolgreichen Wettkampfstart im Jahr 2023 ab. fh