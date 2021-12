Wetterfester Parkplatz

Lampertheim. Im vergangenen Sommer hatte die SPD auf ihrer Sommertour den Parkplatz Heide besichtigt- und den Ausbesserungsbedarf festgestellt. Nun sind die Arbeiten beendet. „Die ewige Pfützen- und Seenlandschaft zum Ärger vieler Autofahrer, Spaziergänger und Radlern ist damit Vergangenheit. Trotz Winter konnten die Arbeiten unter Mitwirkung von Hessen Forst nun beendet werden. Eine gute Nachricht für die angrenzende Gaststätte und alle, die sich in ihrer Freizeit an den Wegen auf der Heide zu Fuß oder mit dem Rad erfreuen“, so SPD-Vorsitzender Jens Klingler in einer Pressemitteilung. red

