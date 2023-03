43 Nachwuchsforscherinnen und -forscher stellen ihre Projekte am Samstag, 11. März, wieder beim BASF-Werk in Lampertheim vor. In den vergangenen zwei Jahren konnte der Regionalwettbewerb von Jugend forscht wegen der Corona-Pandemie nur virtuell stattfinden. Jetzt aber präsentieren die Jugendlichen erneut vor Ort Versuche und Analysen. Diese stammen aus den Bereichen Arbeitswelt Biologie,

...