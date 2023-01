Werte-Appell der Awo-Vorsitzenden

Lampertheim. Der Neujahrsempfang der Awo Lampertheim war ein unterhaltsamer, musikalischer und schwungvoller Nachmittag. Es wurde getanzt, gesungen, geschunkelt, gebabbelt und natürlich auch geschlemmt. Die Vorsitzende des Vereins Walburga „Walli“ Jung hatte mit ihren Helferinnen und Helfern wieder eine ganz großartige Veranstaltung vorbereitet. Die Besucher nahmen das Angebot gerne an. Sie begrüßten das neue Jahr in allerbester Stimmung und ließen sich die leckeren Kräppel, Kaffee, Sekt und Hausmacher Wurst gut schmecken.

Die Vorsitzende wünschte den zahlreichen Gästen in ihrer Begrüßung vor allem Gesundheit, persönliches Wohlergehen und Zufriedenheit. In ihrer Rede vermisste sie den fehlenden Gemeinschaftssinn in der Gesellschaft. Die Awo wolle beweisen, dass es auch anders geht. Deshalb freute sie sich, dass so viele Gäste zum Neujahrsempfang gekommen waren. Sie wolle Solidarität mit all jenen zeigen, die vom Schicksal hart getroffen wurden. Die Menschen sollten einmal häufiger über das Wesentliche im Leben und in der Gesellschaft nachdenken – beispielsweise über die Werte von Freundschaften, der Familie und die Bedeutung von Solidarität. Diesen Werten würde sie sich und die Awo verpflichtet fühlen.

Die vergangenen zwei Jahre wären sehr schwierig gewesen, aber die Helfer der Awo und sie hätten das Beste daraus gemacht. In der Kleiderstube seien viele bedürftige Menschen versorgt worden, und sie bedankte sich dafür bei ihrem Team.

Umbauarbeiten in Zehntscheune

Ein großes Problem würde sich der Awo ab Februar stellen. Die Räumlichkeiten in der Zehntscheune seien wegen der Umbauarbeiten nicht mehr nutzbar und es fehle aktuell ein geeigneter Raum für die gemeinsamen Veranstaltungen.

Bisher habe es bei zwei Anfragen jeweils eine Absage gegeben, aber man wolle nach vorne schauen. Aktuell hat der Awo-Ortsverband 130 Mitglieder, und der Vorstand wolle auch weiterhin gemeinsame Treffen organisieren.

Im März wird mit der Jahreshauptversammlung die vorerst letzte Veranstaltung in der Zehntscheue stattfinden. Wie es dann weitergeht, werde man sehen, denn auch die gemeinsamen Busfahrten wären kaum noch erschwinglich. Aktuell laufen weitere Anfragen, sie hoffe auf eine positive Lösung.

Sehr erfreut war man bei der Veranstaltung über den Besuch des Stadtprinzenpaares 2022/23, Sabine II. und Patrick I. In ihrem Grußwort wünschten sie der Awo weiterhin viel Erfolg. Und natürlich hatten die „Hoheiten“ auch eine Überraschung mitgebracht. Funkenmariechen Yara begeisterte das Publikum mit einem stimmungsvollen und akrobatischen Tanz. Flott ging es dann mit dem Gardetanz der Seniorengarde des CCRW weiter. Das Highlight des Nachmittagtages war die Show- und Gesangseinlage von Rosi Deluxe (Rainer Anthes). Für die musikalische Unterhaltung der Veranstaltung sorgten einmal mehr die „Crazy Pälzer“.

Unter den Gästen waren auch der Erste Stadtrat der Stadt Lampertheim, Marius Schmidt, und der Fraktionsvorsitzende der SPD, Jens Klingler. red