Die Regentropfenwerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Ein Dankgottesdienst hierzu wird am Sonntag, 27. Februar um 10 Uhr in der Friedenskirche gefeiert. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von Peter Steininger an der Orgel und einem Blechbläserensemble des Evangelischen Posaunenchors.

