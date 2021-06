„Wer hat was wem gesagt?“

Lampertheim. Unter welchen Bedingungen hat der Pächter der Strandbar auf dem Lampertheimer Freibadgelände seine Einrichtung erweitert? Diese Frage hatte die Stadtverordneten in der jüngsten parlamentarischen Sitzungsrunde beschäftigt. Nun ist das Thema zum Versicherungsfall geworden (wir haben berichtet).

Denn bis heute ist nicht klar: Hatte der Pächter definitiv eine Zusage des früheren Geschäftsführers der Biedensand-Bäder, Jens Klingler, oder war die Zusage an die Bedingung geknüpft, dass der Pächter eine Genehmigung beim Bauamt einholt, wobei er genau dies aber unterlassen hat? Eine Frage also, „wer wem was gesagt hat“, meint der heutige Bäderchef Marius Schmidt.

Der Pächter berufe sich heute darauf, grünes Licht vom früheren Bäder-Geschäftsführer erhalten zu haben. Dieser beharrt hingegen darauf – so in einem Gespräch mit dieser Redaktion –, den Pächter darauf hingewiesen zu haben, dass dieser zusätzlich eine Genehmigung durch das Bauamt benötigt.

Denn zu dieser Zeit lag kein Bebauungsplan vor, der Anbau und Erweiterung der Strandbar rechtlich abgesichert hätte. Erst in der jüngsten Sitzungsrunde leiteten die Stadtverordneten ein Bebauungsplanverfahren ein, klammerten das Areal der Strandbar aber aus, um nicht nachträglich Recht zu schaffen über ein Ensemble, das möglicherweise eigenmächtig und damit ohne Genehmigung verändert worden ist.

Sollte der Bebauungsplan Rechtskraft erlangen, muss der Pächter seine Einrichtung auf die Dimensionen der früheren Flip-Flop-Bar zurückbauen. Doch bis das geschieht, soll zunächst die Versicherungsfrage geklärt werden: Wer hat sich in dieser Angelegenheit Versäumnisse zuschulden kommen lassen: die Stadt oder der Pächter? Von der Beantwortung dieser Frage hängt wiederum ab, wer die Kosten für Rückbau und mögliche Einnahmeausfälle übernehmen muss. Nach Einschätzung von Bäderchef Schmidt läuft der Versicherungsfall auf einen Vergleich hinaus. Weswegen er eine persönliche Haftung seines Vorgängers Jens Klingler denn auch ausschließt.

Dem Pächter sind die Biedensand-Bäder unterdessen entgegengekommen. Sie haben den Pachtbetrag abgesenkt, da die Strandbar zwar noch im aktuellen Stadium verbleibt, die mit Sand aufgeschüttete Rasenfläche aber nicht mehr mit Stühlen belegt werden, sondern nur noch als Liegefläche genutzt werden darf. Auch der Pavillon bleibt dicht. Dafür dürfen Kiosk und Terrasse bewirtschaftet werden. Gastronomische Angebote – etwa das Shisha-Rauchen – dürfen zudem erst nach Beendigung des täglichen Badebetriebs offeriert werden.

Beide Seiten seien auf eine gütliche Einigung aus gewesen, so Schmidt im Gespräch mit dieser Redaktion. Die Stadt, um das Etablissement nicht komplett schließen zu müssen, der Pächter, der daran interessiert sei, den bis 2025 laufenden Pachtvertrag zu erfüllen und weitere Einnahmen zu erzielen. Das geschilderte Vorgehen sei in dieser Form im Aufsichtsrat der Bäder einstimmig beschlossen worden.

