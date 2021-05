Wenn Internethelden der Gaul durchgeht

Lampertheim. „Was erwartet ihr von diesem Nazi-Bürgermeister?“ „Alles Vollidioten.“ „Die gehören alle aufgehängt.“ Achtlose, gedankenlose oder ganz bewusst geschriebene Sätze im Kommunikationsnetzwerk Facebook. Adressiert an Menschen wie den Lampertheimer Bürgermeister, Stadträte oder ehrenamtliche Stadtverordnete. Ein Mitarbeiter der Verwaltung sei sogar schon direkt mit dem Leben bedroht worden. „Das“, sagt Bürgermeister und Ex-Kriminalpolizist Gottfried Störmer, „ist nicht mehr grenzwertig. Das ist strafbar“. Ein Bündnis aus Stadtverordneten und Verwaltung will sich nun wehren – wenn nötig bis zur Strafanzeige.

„Wir sind bereit, diese Schritte zu gehen“, betont Franz Korb. Der Stadtverordnetenvorsteher hofft zwar, dass es so weit nicht kommen muss. Dennoch erinnert der langjährige Kommunalpolitiker und ehemalige IT-Lehrer, dass es inzwischen Möglichkeiten zur Strafverfolgung gebe – auch im vermeintlich anonymen Internet. Sowohl rechtlich als auch technisch seien dafür Voraussetzungen geschaffen worden. „Vielleicht versteht es der ein oder andere erst, wenn die Polizei vor der Tür steht“, so Korb. Als Stadtverordnetenvorsteher will er sich zunächst schützend vor seine Kollegen stellen. „Wir stehen zusammen, egal welcher politischen Couleur“, macht er deutlich.

Korb hat die Initiative des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier „Stark im Amt“ zum Anlass genommen, seinen Amtskollegen ein Sprachrohr zu bieten. Der erste Schritt sei ein Signal an alle ehrenamtlich Engagierten, nicht allein zu sein, „wenn mal wieder einem Internethelden der Gaul durchgeht“. Der nächste Schritt sei, falls nötig: „Wir wehren uns“. Die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden weiß Korb hinter sich. Jens Klingler (SPD) hofft, dass sich ähnliche Initiativen über die Politik hinaus bilden. „Auch Schiedsrichter sind beispielsweise üblen Anfeindungen und sogar körperlicher Gewalt ausgesetzt“, betont er. Hier müsse „die ganze Gesellschaft aufstehen“. „Bei manchem Kommentar“, glaubt Alexander Scholl (CDU), „bin ich mir nicht sicher, ob die Leute wissen, wie viel ehrenamtliches Engagement im Stadtparlament steckt“. In eine ähnliche Kerbe schlägt Freidemokrat Fritz Röhrenbeck. 90 Kommentare in einer Stunde, davon jede dritte von einem „Fake-Account“, seien in der Facebook-Gruppe „Lampertheim tretet ein!“ keine Seltenheit.

„Richtig auf die Fresse“

„Eigentlich“, meint er, „müssten die Leute doch dankbar sein, dass sich 45 Menschen neun Kilo Unterlagen anschauen und sich stundenlang für ihre Heimatstadt engagieren“. Stattdessen hagle es schon wüste Beleidigungen, wenn man nur Informationen teile oder Unwahrheiten aufklären wolle. „Entscheidend ist doch, wo wir die Grenze ziehen“, so Röhrenbeck. Für ihn beginnt die nicht erst bei direkten Angriffen. „Warum soll ich mich neben Beruf und Familie noch freiwillig engagieren, wenn jeder von uns dafür nur richtig auf die Fresse kriegt? Das ist doch nicht normal“, wird er deutlich.

Auch Korb sieht darin eine bedenkliche Entwicklung. Es sei ohnehin schon schwierig genug, Mandatsträger und Ehrenamtliche zu finden. Mirja Mietzker-Becker ist zwar noch neu im Parlament, verwaltet aber die elektronischen Netzwerke für die Grünen. Bei dem, was sie dort schon erlebt habe, traue sie sich als Frau nicht mehr, im Wahlkampf von Haustür zu Haustür zu ziehen, sagte sie.

Anderswo haben Mandatsträger in den vergangenen Monaten wegen Hassbotschaften schon ihr Amt niedergelegt oder eine Bewerbung zurückgezogen. Zwar betonte Franz Korb ausdrücklich, dass es in Lampertheim seines Wissens noch keine direkten Attacken auf Politiker gegeben habe und man als Mandatsträger noch keine Angst haben müsse. Deshalb will er schon gleich zu Beginn Kante zeigen. Bürgermeister Störmer, der wegen des Nazi-Vergleichs Anzeige erstattet hat (wir berichteten), sagte: „Ich kann und will nicht mehr über derlei Beleidigungen stehen“.

