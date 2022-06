Weniger Geld für den sozialen Wohnungsbau?

Lampertheim. Die Stadtverwaltung will die Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau massiv senken. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die am 29. Juni im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert werden soll. Bisher zahlt die verschuldete Stadt für den Bau einer Wohnung – je nach Größe – zwischen 10 000 und 14 000 Euro an den Bauherren. Das finanzielle Engagement einer Kommune wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass die Landesbank den Bau einer Sozialwohnung finanziell unterstützt.

In der aktuellen Vorlage wird den Parteien nun der Vorschlag unterbreitet, die von Geldsorgen geplagte Stadt solle künftig für jede Wohnung nur noch ein Darlehen samt Tilgungszuschuss gewähren. Demnach würden „alle Wohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus eine Förderung von 10 000 Euro in Form eines Darlehens inklusive eines Tilgungszuschusses von 40 Prozent erhalten, unabhängig von der Größe der Wohnung“.

Von der Baugenossenschaft Lampertheim kommt deutliche Kritik an dieser Idee, über die in der Stadtverordnetenversammlung am 15. Juli abgestimmt werden soll. „Der Vorschlag ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar“, kritisiert Martina Sotornik vom Vorstand der Baugenossenschaft Lampertheim.

Weil jede Förderung in der Wirtschaftlichkeitsprüfung eines Bauherrn eine große Rolle spiele, würde sich die empfohlene Neujustierung negativ auswirken. Sotornik prognostiziert daher, dass eine solche Praxis den Bau von Sozialwohnungen in der Stadt ausbremsen wird.

Kürzung in der Krise problematisch

Erhalte die Genossenschaft etwa für den Bau von zehn Wohnungen mit jeweils 60 Quadratmetern von der Stadt insgesamt 100 000 Euro, müsste man abzüglich eines Tilgungszuschusses von 40 Prozent insgesamt 60 000 Euro zurückzahlen, rechnet sie vor. „Das würde bedeuten, dass wir bei einem solchen Projekt 60 000 Euro weniger erhalten würden, was wiederum für uns ein wirtschaftliches Problem wäre“, sagt Sotornik. Dabei gehe es mitnichten um reines Gewinnstreben, wie sie betont. „Wir haben großes Verständnis für die Geldsorgen der Stadt. Doch zum jetzigen Zeitpunkt die Bedingungen für den Bau von Sozialwohnungen zu erschweren, ist fragwürdig.“ Denn wegen des Ukraine-Kriegs und der weltweiten Störungen der Lieferketten mangele es im Moment so ziemlich an allem, was für Neubauten benötigt werde. So seien Materialien oftmals kaum vorhanden und daher wesentlich teuerer als bisher. Zudem seien Facharbeiter knapp und die Bauzinsen in den vergangenen Monaten stark gestiegen.

Andere Genossenschaften im Land hätten das Bauen aktuell eingestellt, weil unkalkulierbar sei, wie sich die Dinge entwickeln. Schon mit Blick auf die große Unsicherheit sei nicht nachvollziehbar, dass die Stadt den Kurs ändern will. „Nicht zuletzt suchen nach wie vor viele Familien eine bezahlbare Wohnung“, fügt Sotornik hinzu. Schon heute gebe es viel zu wenig Sozialwohnungen, „auch die Stadt hat eine riesengroße Warteliste und benötigt Sozialwohnungen“, behauptet sie.

Die SPD jedenfalls sieht in dem Vorschlag der Stadtverwaltung deshalb „ein absolut falsches Zeichen“, wie Christiane Krotz sagt. Gemeinsam mit Parteifreunden hat sich die Sozialdemokratin und stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin in dieser Woche auf der Baustelle im Weinheimer Weg umgesehen. Hier baut die Baugenossenschaft Lampertheim einen Gebäudekomplex mit 29 Wohnungen, 22 Einheiten sind für Menschen mit Wohnberechtigungsschein geplant. Die Baukosten belaufen sich auf 7,6 Millionen Euro. 362 000 Euro davon zahlt die Stadt noch nach der bisher gültigen Regelung.

Der Rohbau steht symbolisch für die umtriebige Genossenschaft, die dann seit 2020 immerhin 90 Sozialwohnungen gebaut haben wird. Dass dieser Trend anhält, wenn die Stadt nur noch Darlehen – wenn auch mit Tilgungszuschuss – vergibt, sei unwahrscheinlich, heißt es auch aus der SPD. „Dabei sind weiterhin Maßnahmen notwendig, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, gibt Sozialdezernent Marius Schmidt zu bedenken. Zustimmung zu den Plänen der Stadtverwaltung sieht anders aus. Christiane Krotz jedenfalls erwartet eine interessante Debatte im Ausschuss in der kommenden Woche.