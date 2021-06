Weniger Blutspender als erwartet – DRK hofft auf den Herbst

Lampertheim. Es kann jeden treffen. Doris Zachmann-Kraus startete 2012 nichts ahnend zu einem Motorradausflug. Nur wenige Stunden später lag die Lampertheimerin nach einem schweren, unverschuldeten Unfall im Krankenhaus: Linker Unterschenkel zertrümmert, rechtes Schlüsselbein gebrochen, neun Notoperationen. Doris Zachmann-Kraus brauchte Blut, viel Blut. Das konnte zwar ihr Bein nicht mehr retten – aber ihr Leben.

„Das zeigt doch, wie wichtig eine Blutspende ganz konkret sein kann“, sagt der Lampertheimer DRK-Chef Christian Schmidt. Sein Ortsverein organisiert deshalb regelmäßig Blutspende-Aktionen. In der Spargelstadt war es trotz Corona-Pandemie bereits die zweite Spende in diesem Jahr. Insgesamt 178 Freiwillige kamen dafür in die Altrheinhalle, darunter 30 Erstspender. 13 angemeldete Teilnehmer konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Spende zugelassen werden.

Nächster Termin im Oktober



Der nächste Blutspendetermin findet am Samstag, 30. Oktober, in der Altrheinhalle statt. Termine und weitere Informationen veröffentlicht der DRK-Ortsverein auch auf seinen Facebook- und Instagram-Kanälen. Wer Interesse an der ehrenamtlichen Mitarbeit hat, kann sich per E-Mail unter info@drk-lampertheim.de oder telefonisch unter 06206 /9 51 30 60 an die Lebensretter wenden. Treffen finden jeweils dienstags von 20 bis 22 Uhr in der Florianstraße 6 statt. ksm

Damit hatten DRK und Blutspendedienst diesmal nicht alle möglichen Termine ausgeschöpft. In Gruppen von bis zu neun Personen hatten sich Bürger vorher online anmelden können. „Leider lief die Registrierung diesmal recht schleppend und es wurden nicht alle Termine vergeben“, bedauerte Schmidt. Dabei gebe es für viele Patienten keine Alternative zur Blutspende. „Menschen verdanken Blutspenden ihr Leben, eine einzige Spende kann bis zu drei Patienten helfen. Blutpräparate sind nach wie vor nicht künstlich herzustellen“, verdeutlicht Schmidt die Lage.

Er hofft, dass für den nächsten Termin im Oktober wieder mehr Menschen zum Blutspenden kommen. Denn sie hätten davon neben dem Dienst an der Gesellschaft auch selbst etwas. Schließlich wird das Blut kostenlos gleich auf mehrere Krankheiten untersucht. Als zusätzliches Dankeschön verteilten die acht Ehrenamtlichen des DRK eine Tüte mit Hefeteilchen, ein Glas Lampertheimer Stadthonig sowie Eis und Getränke an alle Freiwilligen.

Zu den Spendern gehörte übrigens auch Doris Zachmann-Kraus. Sie geht nicht erst seit ihrem Unfall zum Blutspenden, sondern seit ihr Vater sie mit 18 Jahren zum ersten Mal mit zum DRK nahm. ksm