Lampertheim. Den Lampertheimer Sozialpass gibt es seit 1986. Nun wurde er überarbeitet, das Angebot an Ermäßigungen erweitert. Nur wenige Bürger, die berechtigt sind, haben den Pass in den vergangenen Jahren beantragt. 2020 waren es pandemiebedingt 30 Lampertheimer. 2019 waren 161 Sozialpässe ausgegeben worden. Anspruchsberechtigt sind mindestens die mehr als 700 Familien, die Grundsicherung oder Arbeitslosengeld nach Sozialgesetzbuch (SGB II) erhalten. Aber auch alle anderen, die nachweisen können, dass sie gar kein oder nur ein geringes Einkommen oder eine sehr niedrige Rente haben, können den Sozialpass beantragen.

Sozialpass-Vergünstigungen Ermäßigter Eintritt Biedensand-Bäder. 50 Prozent Ermäßigung für Kursgebühren der vhs sowie auf Eintrittspreise aller städtischen Kulturveranstaltungen („cultur communal“). 50 Prozent Ermäßigung auf Jahresgebühr der Stadtbücherei. 50 Prozent ermäßigter Eintritt bei Veranstaltungen der Jugendförderung. 50 Prozent weniger Hundesteuer (Ersthund). Teilnahme an der Kulturtafel. swa

AdUnit urban-intext1

„Wir prüfen das sehr wohlwollend“, sagt Andreas Dexler von der Stabstelle Soziales bei der Stadtverwaltung. Schließlich gehe es darum, dass Menschen am gesellschaftlichen Leben partizipieren können, auch wenn sie nur wenig Geld zur Verfügung haben. „Jeder soll am kulturellen oder sportlichen Leben in unserer Stadt teilhaben können“, ergänzt Erster Stadtrat Marius Schmidt im Pressegespräch.

Die Stadtverwaltung hat den Sozialpass optisch aufgehübscht und die Bezugsdauer verlängert. Wurde er bisher immer nur für sechs Monate ausgegeben, ist der neue Pass jetzt ein Jahr gültig. Dann kann er verlängert werden. Inhaber des Sozialpasses erhalten folgende Vergünstigungen: Sie kommen zum ermäßigten Eintrittspreis in die Biedensand-Bäder, zahlen für Volkshochschulkurse, die Jahresgebühr der Stadtbücherei und Veranstaltungen von „cultur communal“ nur die Hälfte. Hundebesitzer werden 50 Prozent der Hundesteuer erlassen und Jugendliche können für die Hälfte des Preises an Veranstaltungen der Jugendförderung teilnehmen. So werde beispielsweise die Teilnahme an den Ferienspielen für manche Familien erschwinglicher, hofft Dexler. Außerdem sind Sozialpass-Inhaber berechtigt, an der Kulturtafel teilzunehmen. Hierbei stehen Restkarten bei städtischen Kulturveranstaltungen kostenlos zur Verfügung.