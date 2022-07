Wenige Schützen mit viel Spaß am Start

Lampertheim. Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause findet in 2022 wieder das Bezirks-Vorderlader-Turnier des Schützenbezirk 38 - Starkenburg statt. Das Turnier geht über insgesamt vier Wettkampftage und geschossen wird mit dem Perkussionsgewehr auf 50 Meter und mit der Perkussionspistole beziehungsweise dem Perkussionsrevolver auf 25 Meter.

Damit nicht immer nur die aktiven Spitzenschützen vorne dabei sind und einen Preis gewinnen, wurde das Turnier in zwei Leistungsgruppen eingeteilt. Alle die ein Ergebnis erzielen von mehr als 85 Ringe, sind in der Leistungsgruppe eins (Experte/Aktivschütze). Alle Schützen die 84 Ringe schießen und weniger, wurden in der Leistungsklasse zwei (Amateur/Gelegenheitsschützen) eingeteilt.

Der erste der vier Wettkämpfe fand beim „Schützenverein 1923 Hubertus“ in Lampertheim statt. Allerdings war die Teilnehmerzahl nicht so wie erwartet. Es sei nach den zwei Corona-Jahren, und den damit verbundenen Zwangspausen, sehr schwer die Schützen zu aktivieren, um ihren Sport auszuüben, heißt es von Seiten des Vereins. Die anwesenden Schützen hatten jedoch ihren Spaß.

Bei diesem ersten Wettkampf belegte bei den Kurzwaffen Ingo Wieneke mit 94 Ringen Platz eins. Der zweite Platz ging mit 89 Ringen an Dieter Spannagel (Lampertheim) und den dritten Platz sicherte sich mit 86 Ringen Ralf Sailer.

Beim Schießen mit dem Perkussionsgewehr wurde Hans Hildenbeutel mit 94 Ringen Erster, Platz zwei holte sich mit 93 Ringen Mark Rode (Lampertheim) und den dritten Platz errang mit 92 Ringen Edwin Martin.

Die drei weiteren Wettkämpfe sind am Samstag, 16. Juli, beim Schützenverein in Fürth, am 30. Juli beim SSV Viernheim und am 3. September beim SV Bürstadt. Bei dem Termin in Bürstadt findet auch die Siegerehrung statt. red