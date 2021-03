Lampertheim. In diesem Jahr führt der Weltgebetstag der Frauen in den Südpazifik. Vanuatu ist weltweit das Land, das am stärksten den Gefährdungen durch Naturgewalten und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. Frauen leben dort in patriarchalischen Strukturen und sind oft Gewalt ausgesetzt. Eine kleine Gruppe der Frauen, die regelmäßig einmal im Jahr den Gottesdienst im Team vorbereiten, hat Gottesdienste nach den Vorlagen der Frauen aus Vanuatu vorbereitet.

Ein Gottesdienst wird am Freitag, 5. März, 19 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche aufgezeichnet und ist als Livestream über den Youtube-Kanal der Luther-Gemeinde sowie über ein Zoom-Meeting zu sehen. Bei der Teilnahme mit der Meetingsoftware Zoom wird folgender Link genutzt: https://t1p.de/luthergottesdienst.

Telefonische Anmeldung

Wer über YouTube teilnehmen möchte: https://t1p.de/luthertube Dieser Link führt zunächst auf den YouTube-Kanal der Luther-Gemeinde. Dort muss der Livestream angeklickt werden. Das Organisationsteam bittet um telefonische Anmeldungen bei Brigitte Hartnagel 06206/5 33 32 oder Rita Reimers 06206/5 48 72 oder Marianne Fritsch 06206/1 37 12, auch per E-Mail an info@kfd-lampertheim.de.

Auch in Hüttenfeld und Neuschloß wollen Frauen ein Teil der weltweiten Gebetskette sein. Wer teilnehmen möchte, wendet sich per E-Mail an astrid.muenk-trindade@ekhn.de. Anstelle einer Feier in der evangelischen Kirche in Hüttenfeld wird ein Impuls vorbereitet. Dieser ist am Freitag um 18.30 Uhr auf den Homepages der evangelischen und katholischen Gemeinden in Hüttenfeld und Neuschloß unter www.katholisch-lampertheim.de bzw. www.evangelisch-huettenfeld.de abrufbar. Um 19 Uhr wird außerdem auf dem Sender Bibel-TV ein Gottesdienst übertragen. Weitere Infos unter: www.weltgebetstag.de sowie www.bibeltv.de/empfang. red