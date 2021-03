Hofheim. Der Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 5. März, wird von der evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Pfarrei in Hofheim aufgrund der Pandemie „to go“ gestaltet. In der Friedenskirche und in der Balthasar-Neumann-Kirche werden in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr „Weltgebetstagspäckchen“ zum Abholen bereitgelegt. Ein Spendenkörbchen wird auch aufgestellt. Außerdem sind Mitglieder der Gemeinden anwesend, um die Einhaltung der Hygienevorschriften zu gewährleisten. Es besteht Maskenpflicht. Das „Weltgebetstagspäckchen“ besteht aus der Gottesdienstordnung, einer Bildkarte und einem Blumensamentütchen. Die Gottesdienstordnung wurde von Frauen aus Vanuatu erstellt. Vanuatu ist ein Inselstaat zwischen Australien und Fidschi. fh