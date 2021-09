Welche Koalition darf’s sein?

Lampertheim. In Lampertheim war es ein langer Abend: Erst gegen 22.30 Uhr stand am Sonntag das Ergebnis der Bundestagswahl in der Spargelstadt fest. Der Grund: Die vorgelegten Niederschriften aus dem Wahlbezirk Biedensandschule und dem Briefwahlbezirk VI waren zunächst nicht vollständig ausgefüllt beziehungsweise unterzeichnet worden, teilte Verwaltungssprecher Christian Pfeiffer auf Anfrage mit.

Unterdessen beschäftigte am Montag die Frage nach möglichen Dreier-Koalitionen im Bund auch die Politiker vor Ort. „Man sollte nicht wie 2017 in Koalitionsgespräche hineinstolpern“, sagte Helmut Rinkel, Vorstandssprecher der Lampertheimer Grünen. Daher halte er es für sinnvoll, in einem ersten Schritt nach einem Interessensausgleich zwischen Liberalen und Grünen zu suchen. Ob danach mit SPD oder CDU als drittem Partner verhandelt werden sollte, ließ Rinkel offen. „Beides ist eine Option“, betonte er.

Mehr Basisdemokratie in der Union

Auch für den FDP-Stadtverbandsvorsitzenden Thomas Bittner „hat die Idee Charme“, erst einmal Grundlagen zwischen Grünen und FDP zu schaffen. Denn „ohne einen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie“ könne es nicht weitergehen. Gleichzeitig allerdings sieht Bittner die größte politische Schnittmenge mit der CDU, weshalb er zu einer Jamaika-Koalition neigt. Dennoch, so der Liberale, gebe es auch für die Ampel erfolgreiche Beispiele – etwa die Koalition im benachbarten Rheinland-Pfalz.

„Es bleibt abzuwarten, wer am Ende zwei Partner auf seine Seite ziehen kann“, erklärte der Lampertheimer SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Jens Klingler im Gespräch mit dieser Redaktion. Ihm sei jedoch wichtig, dass von der neuen Koalition „tatsächlich Aufbruchsstimmung“ ausgehe. „Sich immer nur Fehler gegenseitig zuzuschieben“, sei wenig hilfreich, merkte der Sozialdemokrat im Rückblick auf die Große Koalition im Bund an.

„Für das Land“ hält CDU-Vorsitzender und Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb Jamaika für die beste Option. Für seine Partei nicht unbedingt. Für sie könnte er sich auch eine „Erneuerung in der Opposition vorstellen – mit neuen Gesichtern und neuen Ideen“, betonte er.

Dass bei der Frage nach dem Spitzenkandidaten die Basis nicht gehört wurde, wurmt den Christdemokraten noch immer. „Wir auf der unteren Ebene halten hier die Rübe hin“, machte er seinem Unmut Luft und wünschte sich für die Zukunft mehr Basisdemokratie in der Union.