Weitermachen wie bisher ist keine Lösung

Zum Interview mit Willi Billau vom 12. Mai: Wir machen weiter wie bisher! Das ist die Kernaussage, die Dr. Willi Billau im Interview getroffen hat. Es ist schon beeindruckend, wie Herr Billau einerseits die bedrohlichen Einflüsse auf die Landwirtschaft darstellt und gleichzeitig keine Ideen hat, wie man in Zukunft diesen Widrigkeiten begegnen will.

Auf eine magere Idee schafft er es für seine Branche: vielleicht mal Paprika, Tomaten und Oliven anbauen... Ansonsten sind an den Problemen der Landwirtschaft und der Natur andere schuld: die geschützten Raubvögel, die Rebhühner fressen. Die Haushalte, die Plastik in den Biomüll kippen. Die hohen Kosten für Bewässerung. Die Bürokratie und die vielen Auflagen. Die PV-Anlagen, die fruchtbarste Böden nicht mehr nutzbar machen.

Man fragt sich auch, von welchen knappen Flächen zur Produktion von Lebensmitteln er spricht: Spaziert man durch die Felder rund um Lampertheim, kann man einen erheblichen Teil der Anbauflächen zwar in saftigem Grün antreffen, hierbei handelt es sich aber um Rollrasen! Für die überdüngten Böden müssen nach Herrn Billaus Ansicht wohl auch andere verantwortlich sein, schließlich seien die Betriebe ja zertifiziert, und man müsse Bodenproben abgeben. Seine Vorschläge zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass die Landwirtschaft weiter machen kann wie bisher: Mehr Schutzgebiete ausweisen (man fragt sich natürlich wo?), dafür soll man auf den Agrarflächen „ohne ökologische Beschränkungen“ arbeiten können. Sagt der Mann, der sich öffentlich gegen den Verzicht auf Düngemittel auf den Äckern im Naturschutzgebiet Biedensand stark gemacht hat. Photovoltaik-Anlagen auf Dächer packen: Dass die Dachflächen in Deutschland für die Energiewende nicht ausreichen, verschweigt er.

Ebenso verschweigt er, dass Photovoltaik und Landwirtschaft auf der gleichen Fläche in anderen Regionen bereits erfolgreiche Realität sind und gut funktionieren. Es gibt hier Beispiele mit senkrecht angeordneten Modulen, aber auch hochgeständerte Module. Windkraftanlagen könne man bauen, aber nur in der Bonnaue, die zum Naturschutzgebiet Biedensand gehört. So viel zu Herrn Billaus Sinn für Schutzgebiete.

Endgültig schlägt er dem Fass den Boden aus, indem er davon spricht, dass noch nicht bewiesen sei ob der Klimawandel tatsächlich menschengemacht ist. Abgesehen davon, dass Herr Billau mit dieser Meinung in der Wissenschaft sehr alleine dasteht, zwei Fragen hierzu: Möchte Herr Billau, statt zu reagieren, erstmal die nächsten 200 Jahre auf die Ergebnisse von Langzeitstudien warten? Welchen Unterschied macht für ihn die Kenntnis der Ursachen des Klimawandels bezüglich der Abwehrmaßnahmen hierauf?

Keine Strategie

Für einen Verbandsvorsitzenden sind die Aussagen von Herrn Billau mehr als entlarvend. Klarer kann man nicht darstellen, dass man als Verbandschef keine Strategie hat, wie man den Herausforderungen der Zukunft begegnen will. Während in anderen Regionen pfiffige Landwirte bereits an der Zukunft basteln und ihre enormen Einflussmöglichkeiten nutzen, versucht Herr Billau krampfhaft, am Altbewährten festzuhalten: Agrarproduktion mit möglichst viel Masse und nach konventionellen Methoden.

Dieses Konzept ist, und das sagt Herr Billau mit seinen Aussagen ja selbst, für viele Kleinbauern mit ungünstigen Flächen bereits heute nicht mehr tragfähig. Irgendwann wird es auch die Großen treffen. Einfach weiter machen wie bisher, das ist keine Lösung, das sollte auch Herr Billau wissen.

Florian Hoppner, Lampertheim