Weitere Standorte nötig

Lampertheim. Es ist eine Herausforderung, der sich derzeit bundesweit nahezu jede Kommune stellen muss: die Aufnahme neuer Flüchtlinge. Nachdem der Kreis Bergstraße 2015 den überwiegenden Teil der Unterbringung für die Kommunen übernommen hat, teilte er zu Beginn des Jahres mit, dass es ab 1. Mai Direktzuweisungen in die Kommunen geben wird. Für Lampertheim bedeutet dies, dass pro Quartal bis zu 100 Personen in die Spargelstadt kommen, bis zum Jahresende also noch bis zu 300 Menschen.

„Um diese Aufgabe irgendwie bewältigen zu können, haben wir uns dazu entschieden, die Räumlichkeiten der Alten Forstschule an der Wildbahn zu ertüchtigen. Damit und einer eventuellen Erweiterungsfläche an diesem Standort können wir den ersten Schwung an Geflüchteten aufnehmen und unterbringen“, erklärt Erster Stadtrat und Sozialdezernent Marius Schmidt in einer Pressemitteilung. Um weitere Unterbringungsmöglichkeiten vorhalten zu können, sind auch private Immobilien weiterhin interessant für die Stadtverwaltung. „Wer der Stadtverwaltung etwas anbieten kann, der kann sich jederzeit an den Fachbereich Immobilienmanagement wenden“, so Schmidt. Der Erste Stadtrat macht deutlich, dass sich die Verwaltung aufgrund der prognostizierten Personenzahlen bei der Standortsuche kein Zögern erlauben könne. „Sobald einzelne Standorte feststehen, werden wir diese offen und transparent mit allen Betroffenen kommunizieren. Ziel ist es, keine Obdachlosigkeit zu produzieren und die Schließung von Bürgerhäusern und Sporthallen zu vermeiden.“

Im Zusammenhang mit den künftigen Herausforderungen durch die Unterbringung appelliert Bürgermeister Gottfried Störmer an Bund und Länder: „Wir sprechen hier über eine Thematik, die sich nach 2023 nicht in Luft auflöst. Von daher brauchen wir dringend klare Regularien bei der Zuwanderung. Und sollte das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein, brauchen wir zumindest die Finanz- und Personalausstattung, um dieses Thema menschenwürdig angehen zu können. Derzeit sind es nämlich gefühlt überwiegend die Kommunen, die ihrer Verpflichtung nachkommen.“ red