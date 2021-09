Weinwanderung kommt an

Hofheim. Bereits im Vorfeld war die auf 60 Teilnehmer begrenzte Weinwanderung des TV Hofheim (TVH) ausgebucht. Hochzufrieden zeigte sich das mehrköpfige Organisationsteam, dem Inge Gärtner, Andrea und Claus Hilsheimer, Regine Kraus, Esther und Gunter Heilmann, Jürgen Küppers sowie Anette und Jürgen Mecke angehören.

Vom Sportpark aus ging es zunächst in südöstliche Richtung an den Kleintierzüchtern vorbei. Nach etwa 45 Minuten erfolgte die erste Rast in den Bachgärten. Dort steht das vom Vogelverein neu erworbene Domizil des TVH. Drei aus dem Weingut Müsel aus Worms-Herrnsheim stammende Weine wurden gereicht. Am Mühlgraben entlang und an dem Modellflugplatz vorbei führte die zweite Etappe. Eine Weidebaumgruppe wurde für den zweiten erneut rund dreißigminütigen Halt genutzt, bei dem erneut drei Weine kredenzt wurden. Wie sollte es anders sein: Das Finale fand am schmucken Vereinsheim des TVH bei bester Stimmung unter den Teilnehmern statt. 7,7 Kilometer wurden bei den drei Etappen insgesamt zurückgelegt, vom kurzen Schauer zuvor ließen sich die Weinwanderer die gute Laune nicht nehmen. fh