Wein aus Klöstern

Lampertheim. Der Förderverein Domkirche Lampertheim lädt wieder zu seiner traditionellen Weinprobe ein – erstmals an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und zwar am Freitag, 12., und am Samstag, 13. August, jeweils ab 18.30 Uhr in der ehemaligen Notkirche. An beiden Abenden ist die Teilnehmerzahl auf jeweils 80 Personen begrenzt, damit ausreichend Abstand gehalten werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Klosterweine“ lautet in diesem Jahr das Motto der Weinprobe. Der ehemalige Dekan Karl Hans Geil wird in bewährter Weise acht Weine präsentieren. Geplant sind Weine aus folgenden Klöstern: Klosterweingut Kloster Jakobsberg (Rheinhessen/Nahe), Kloster Eberbach (Rheingau) und Kloster Pforta (Saale/Unstrut). Neben dem Wein wird ein sommerliches Buffet angeboten. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 40 Euro pro Person. Er beinhaltet die Weinprobe und das komplette Essen. Zum Essen werden Tischwein und Mineralwasser gereicht.

Kartenreservierungen nimmt ab sofort Vorstandsmitglied Rudolf Steffan telefonisch unter 06206 /5 61 48 oder per E-Mail an rudolfsteffan@t-online.de entgegen. Die Karten können am Donnerstag, 4. August, und Dienstag, 9. August, zwischen 16 und 18.30 Uhr im Gemeindebüro der Lukasgemeinde abgeholt werden. red