Weihnachten kann kommen

Hofheim. Bei der katholischen Pfarrei St. Michael laufen die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest auf Hochtouren. Am Samstag, 17. Dezember, erfolgt ab 9 Uhr zunächst der Aufbau der Krippe und der Weihnachtsbäume in der Balthasar-Neumann-Kirche, wozu noch ehrenamtliche Helfer benötigt werden. Zu einem Seniorengottesdienst lädt die Pfarrei am Dienstag, 20. Dezember, um 14.30 Uhr in die Pfarrkirche ein. Im Anschluss daran geht es im Canisiushaus mit einem Adventskaffee weiter.

Die Generalprobe für die Krippenfeier der Kinder an Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, bereits um 14.15 Uhr, erfolgt tags zuvor um 15.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Auch die Christmette an Heiligabend beginnt früher, diesmal bereits um 15.30 Uhr unter der gesanglichen Mitwirkung des Katholischen Kirchenchores und Gesangvereins „Cäcilia“. Beim feierlichen Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 25. Dezember, wirkt um 10.30 Uhr der Kirchenchor ebenfalls mit. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, 26. Dezember, gibt es in Hofheim kein Gottesdienstangebot, dafür aber in Bobstadt um 10.45 Uhr. fh