Weihnachten – ein Paradox

Lampertheim. Annelie Hesse gehört zum Team der Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger im Evangelischen Dekanat Bergstraße. Sie ist im Bensheimer Heiliggeist-Hospital, im Lampertheimer St. Marienkrankenhaus und im Dietrich-Bonhoeffer-Haus tätig. Die Pfarrerin bekleidet im Auftrag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) eine halbe Stelle als Alten-, Kranken- und Hospizseelsorgerin für die Region Ried.

1990 bis 1997 Studium der Evangelischen Theologie in Münster und Heidelberg. Seit 2001 ordinierte Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Klinische Seelsorgeausbildung am Seminar für Seelsorge der EKHN. Klinikseelsorgeerfahrung an den Unikliniken Frankfurt und Heidelberg und am Agaplesion Elisabethenstift, Darmstadt. Seit 2006 Inhaberin einer halben Stelle Dekanat Bergstraße. Zusatzqualifikation als Systemische Beraterin und Paartherapeutin. Verheiratet, drei Töchter. urs

Frau Hesse, wie sieht in Pandemie-Zeiten der Alltag einer Klinikseelsorgerin aus?

Annelie Hesse: Man muss unterscheiden zwischen dem ersten Lockdown, dem Winter 2020, und diesem Jahr. Zu Beginn der Pandemie gab es noch keine Erfahrungen über die Ansteckungswege, es gab kaum Schutzkleidung, erst allmählich Schnelltests, niemand war geimpft, und die Menschen starben in hoher Zahl. In Pflegeeinrichtungen wie in Krankenhäusern gab es Besuchsstopps. Als Seelsorger hatten wir zwar im Notfall ein Zugangsrecht, waren aber gleichzeitig gehalten, Besuchskontakte zu reduzieren. Dieser Bitte haben wir wo möglich entsprochen, um nicht selber zu Überträgern für gefährdete Menschen zu werden. Gleichzeitig blühten ein Angebot an digitalen Gottesdiensten und eine neue Brief- und Telefonkultur auf. Und es bildete sich eine große Gemeinschaft von Menschen, die anfing, wieder die klassischen Fernsehgottesdienste zu sehen.

Was ist in diesem Winter anders?

Hesse: In diesem Winter kann ich „neu normal“ in die Einrichtungen gehen und Menschen besuchen, die mich gerufen haben oder auf die ich durch Pflegende und Betreuende hingewiesen werde. Ich gehe auch von Zimmer zu Zimmer und biete Gespräche an über das, was den Menschen auf der Seele liegt. Ich bin zum dritten Mal geimpft, werde vor jedem Besuch getestet und trage eine FFP2-Maske.

Hat sich die Kirche durch Corona zu Beginn in eine Defensive drängen lassen?

Hesse: Die Kirche hat sich wie alle zuerst einmal für den Schutz von unmittelbar gefährdetem Menschenleben entschieden. Nach dem Überstehen der ersten Welle begann sofort ein Reflexionsprozess über die Auswirkungen der staatlichen Schutzmaßnahmen. Hierbei wurde deutlich, dass der Notwendigkeit von Schutz die Selbstbestimmung Einzelner und eben auch alter Menschen gegenübersteht. Wie in vielen anderen Bereichen ist dadurch das Bewusstsein dafür gewachsen, nicht mehr über ältere oder kranke Menschen hinweg zu entscheiden und ihnen so aus reiner Fürsorge heraus einen Teil ihrer Selbstbestimmung zu entziehen, etwa in der Entscheidung, mit welchem ihrer Familienmitglieder sie Kontakt haben möchten. Heute wird deshalb mehr auf die verantwortungsvolle Kontaktgestaltung der Angehörigen gesetzt – eine Freiheit, die durch Tests und die Impfung möglich geworden ist.

Da muss die Kirche einiges aufarbeiten, oder?

Hesse: Ja. Ebenso wie die Betroffenen. Dass Menschen nicht mehr zu ihren sterbenden Angehörigen ins Krankenhaus gehen konnten, war damals sehr schlimm. Als Seelsorgerin, die auch mit Trauerprozessen zu tun hat, weiß ich, wie wichtig der persönliche Kontakt und das Abschiednehmen in der letzten Phase des Lebens ist. Es kann aber für Angehörige tröstlich sein zu wissen, dass die Kranken und Sterbenden in dieser Zeit nicht alleine gewesen sind. Denn natürlich haben sich Pflegende und Betreuer so persönlich wie möglich um diese Menschen gekümmert.

Gleichzeitig hört man, die Pflegenden seien überlastet.

Hesse: Die Überlastung von Pflegenden ist ein sehr wichtiges Thema, das dringend politisch angegangen werden muss. Es gibt im Vergleich zum realen Bedarf viel zu wenige Tätige in diesem Bereich. Durch die belastenden Arbeitsbedingungen verfügen wir in diesem Winter sogar über 4000 Intensivplätze weniger, weil das Personal fehlt. Daran sieht man aber auch: Ein Mindest-Betreuungsschlüssel für die Patienten oder Bewohner wird aufrecht erhalten. Es können dann eben weniger Behandlungs- oder Pflegeplätze zur Verfügung gestellt werden. In den Einrichtungen selber gibt es Stresserleben, aber keine „Verwahrlosung“.

Zu welchen Anlässen werden Sie ins Heim oder ins Krankenhaus gerufen?

Hesse: Es kann sein, dass Patienten an ihr Lebensende kommen und neben einem Gespräch auch eine Aussegnung und ein Gebet zur Sterbebegleitung gewünscht wird. Mit einer Patientin, die nach einem Suizidversuch auf der Palliativstation lag, habe ich über ihren Todeswunsch gesprochen. Sie litt an Einsamkeit und wurde dann in einem stationären Hospiz aufgenommen. In der Erfahrung, gut aufgenommen und medizinisch versorgt zu sein, wich dann auch der Todeswunsch.

Was sind die Gesprächsthemen in Corona-Zeiten?

Hesse: Was mich kürzlich sehr beschäftigt hat, waren mehrere Gespräche mit Menschen, deren geplante, dringende, aber eben nicht unmittelbar lebenserhaltende Operationen verschoben wurden, weil keine Kapazitäten in der Anästhesie und auf der Intensivstation frei waren. Diese Menschen bekommen Ängste, weil sie sich fragen, wie es jetzt mit ihnen weitergeht. Auch gibt es verbreitet Traurigkeit über den Verlust von nahen Angehörigen, durchaus auch Wut über Mitmenschen, die sich nicht an die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung halten. Diese Wut begegnete mir kürzlich bei einem Mann, der gerade mehrere Angehörige durch eine Coronainfektion verloren hatte.

Wer leidet vor allem?

Hesse: „Leiden“ ist das subjektive Erleben einer belastenden Situation. Nicht alle leiden gleichermaßen, was viel mit psychischen Schutzfaktoren zu tun hat, die zur sogenannten Resilienz beitragen. Menschen verarbeiten Krisen unterschiedlich. Jugendliche hat diese Pandemie richtig hart getroffen. Sie wollen hinaus ins Leben gehen, Leute kennen lernen, sich verlieben, ein eigenes Leben beginnen, und werden in allem gebremst. Gleichzeitig haben sie in ihrem jungen Leben noch wenig Strategien entwickeln können, solchen Krisen zu begegnen. Dagegen haben ältere Menschen schon viel durchgemacht und innere Kräfte entwickelt, um mit Schlimmem umzugehen.

Sind Menschen in der Weihnachtszeit besonders offen für tröstende Worte?

Hesse: Die Sehnsucht nach Heilendem, nach Hellem in aller Bedrängnis, nach Geborgenheit ist an Weihnachten besonders groß. Befördert wird das durch das, was ich das Weihnachtsparadox nennen möchte. Die Sehnsucht nach Harmonie ist so groß, dass sie zu einem belastenden Anspruch werden kann und in Streit oder Gewalt umschlägt. Nach den Festtagen füllen sich die Frauenhäusern, und im Januar werden die meisten Scheidungsanträge gestellt.

Wie reagieren Menschen darauf?

Hesse: Es gibt derzeit einen Trend zu nostalgischer Weihnachtsdekoration. Das signalisiert eine Rückbesinnung auf Dinge, die Geborgenheit geben, gerade in Zeiten einer Bedrohung von außen. Christlich, aber auch säkular gesehen stellt Weihnachten einen großen Bildervorrat bereit, auf den Menschen sich zurückbesinnen.

Worin liegen im Moment die Herausforderungen an Weihnachten, etwa im Krankenhaus?

Hesse: Im Krankenhaus dürfen leider keine Gottesdienste stattfinden, und es gibt hierfür derzeit auch keine Übertragungsmöglichkeiten per Video. Stattdessen bekommen alle Patienten einen besonderen Weihnachtsgruß von der Seelsorge, und wir weisen auf die Fernsehgottesdienste hin. Es hat Tradition, dass der Evangelische Posaunenchor und der Katholische Kirchenmusikverein in der Adventszeit auf die Stationen kommen und Weihnachtslieder zum Mitsingen spielen. Das ist für die Patienten ein berührender Moment. In diesem Jahr können die Bläser erneut nur draußen vor den Fenstern spielen. Es ist geplant, dass beide Posaunenchöre im Rahmen des Kurrendeblasens am frühen Nachmittag des Heiligen Abends vorbeikommen.

Weihnachten wird häufig idealisiert. Aber es führt auch in die Dunkelheit. Machen wir diese Erfahrung gerade?

Hesse: Ich denke schon. Doch dass Weihnachten auch dann stattfindet, oder gerade dann, wenn es äußerlich nicht schön ist, ist ja die eigentliche Aussage von Weihnachten und kann uns Gott in der Tiefe erfahren lassen.