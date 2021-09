Wegen Naziparolen festgenommen

Lampertheim. Die Polizei hat am Donnerstagmittag in der Nähe des Stadtparks einen 36-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der unter anderem verfassungsfeindliche Parolen von sich gegeben haben soll. Weil sich der Mann anderen Passanten gegenüber auffällig verhalten und unter anderem Naziparolen von sich gegeben habe, alarmierte eine Zeugin gegen 14 Uhr die Polizei. Beim Eintreffen bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 36-Jährige musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten müssen. pol

