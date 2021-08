Wassersport als Integrationsmöglichkeit

Lampertheim. Beim ersten Treff mit Flüchtlingen wurden die neuen Wassersportgeräte nur vorgestellt und bestaunt, aber schon bald soll es mit ihnen auf den Altrhein gehen. Stand-Up-Paddling, auch Stehpaddeln genannt, ist eine beliebte Sportart, die auch vom Kanu-Club Lampertheim (KCL) 1952 angeboten wird. Dafür stehen verschiedene Boards zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt gibt es das zusätzliche Sportangebot „Standup“ im Kanu-Club, nämlich im Rahmen des Förderprogramms „Sport & Flüchtlinge“. Für dieses Projekt überbrachte der Erste Stadtrat Marius Schmidt in Vertretung des Sportcoachs Dirk Eichenauer den Förderbescheid in Höhe von 2517,34 Euro für die Anschaffung der zwei Family Stand Up Paddle Boards, sechs Paddeln und sechs Rettungswesten. Diese Boards sind größer und stärker als die normalen Stand Up Paddle Boards, die von den KCL-Mitgliedern genutzt werden. Das Programm ziele darauf hin, Flüchtlinge durch Sport zu integrieren. Sie könnten sich mit den KCL-Mitgliedern sportlich betätigen und vielleicht motiviere sie der Sport am Vereinsleben teilzunehmen.

Ulrike Gliem, die Sportwartin für Breitensport im Kanu-Club dankte für die stolze Summe. Sie bestätigte, dass bereits ein Workshop für Flüchtlinge geplant sei. „Wir freuen uns, wenn sich die Flüchtlinge trauen und zu uns kommen“, sagte die Sportwartin. Als positives Beispiel nannte sie den Tandempartner Lancine Diallo.

Der 25-Jährige hatte sich einst auf den Weg zum Kanu-Club gemacht, obwohl er sich damals noch nicht in deutscher Sprache verständigen konnte. Er hatte berichtet, dass er als 16-Jähriger aus Conakry, der Hauptstadt Guineas auf abenteuerlichen Wegen geflüchtet war.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nun werde er bei der Bekanntmachung der Sportgeräte und beim Dialog in den Flüchtlingsunterkünften helfen.

Auch die Mitstreiter der Integrationskommission der Stadt Lampertheim, wie Christiane Krotz, werden Kontakte herstellen und Emigranten zum Sport animieren. Da die meisten Flüchtlinge nicht schwimmen können, dürfen sie nicht ohne Rettungswesten auf die Boards, auf die sich die Anfänger auch beim Paddeln setzen oder knien können.

Petra Bert berichtete, dass beim Kanu-Club offizielle Kurse im Stand-Up-Paddling seit April laufen. Sie habe die Lizenz und arbeite ehrenamtlich für den Verein. Petra Bert bringt den Teilnehmern im Schulungsbetrieb die Technik und Sicherheitsregeln bei, damit sie jede Menge Spaß auf dem Wasser haben können. In ihrer Ausbildung habe sie auch gelernt, dass bei den Freizeitaktivitäten beispielsweise die Vogelwelt auf dem Biedensand nicht gestört werden darf. roi