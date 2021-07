Wasserleitungen werden erneuert

Hofheim. In Hofheim werden in der Zeit von Donnerstag, 5. August, bis Sonntag, 31. Oktober in der St.-Michael-Siedlung, Uhlandstraße sowie im Bibliser Weg die Wasserleitungen erneuert und eine Gasleitung neu verlegt. Diese Arbeiten werden laut Stadtverwaltung zu deutlichen Verkehrseinschränkungen führen. Die Baumaßnahme wird in drei Abschnitten unterteilt: Der erste beginnt am 5. August in der St.-Michael-Siedlung ab Hausnummer 26 und erstreckt sich bis zur Uhlandstraße. Betroffen sind die dortigen Fußwege sowie der Verbindungsweg von der Uhlandstraße in die St.-Michael-Siedlung. Anwohner werden frühzeitig über die Einschränkungen informiert, der Zugang zu den Häusern wird gewährleistet. red

