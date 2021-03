Lampertheim. Wie denken Sie über Klimaschutz und Klimaanpassungen? Wo liegen in Lampertheim die Schwerpunkte und was kann die Kommune verbessern? Was erwarten Sie von der Kommune beim Klimaschutz? Das möchte die Stadt von den Lampertheimerinnen und Lampertheimern wissen.

AdUnit urban-intext1

In Zusammenarbeit mit der wer denkt was GmbH startet die Stadt Lampertheim eine vierwöchige Umfrage unter dem Namen „Klimaschutz-Monitor: Kommunales Engagement im Klimawandel“. Die wer denkt was GmbH betreibt ebenfalls die städtische Plattform „sags-doch-mol“.

Noch bis 28. März können Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Aktion „Klimaschutz-Monitor: Kommunales Engagement im Klimawandel“ anonym ihre Meinungen und Eindrücke zum Thema kommunales Engagement und Klimawandel mitteilen. Die Ergebnisse werden auf der Internetseite der Stadt Lampertheim veröffentlicht. Zusätzlich kann ein Papierexemplar angefordert werden. Hierzu benötigt die Stadt Lampertheim eine gültige E-Mail-Adresse. Diese können Interessierte an michelle.goeck@lampertheim.de schicken.

Unter dem Link https://sags-doch-mol.de/klima kommt man zur Onlineumfrage. Die Auswertung der Fragen wird die Stadt Lampertheim als Grundlage nutzen, um Klimaschutz-Aktionen auf lokaler Ebene zu planen. red