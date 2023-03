„Was verdienen Sie eigentlich?“

Lampertheim. Wissensdurst und Hartnäckigkeit gehören zu den wichtigsten Eigenschaften eines Journalisten. Dass diese Qualitäten auch bei den Kindern in Lampertheim ausgeprägt sind, durften „SHM“-Redakteur Stephen Wolf und Fotograf Berno Nix nun bei ihrem Besuch in der Schillerschule erleben. Denn im Gespräch mit den Mädchen und Jungen der vierten Klassen ging es ans Eingemachte. So wollten die Kinder nicht nur wissen, wie lange es dauert einen Artikel zu schreiben und woher die Presseleute des „Südhessen Morgen“ überhaupt ihre Informationen bekommen. Auch der Preis für eine Foto-Ausrüstung und die Arbeitszeiten in der Redaktion standen beispielsweise auf der Agenda. Unser Verlag bietet „Klasse Kids“ seit Jahren an. Teilnehmende Schulen werden zwei Wochen lang kostenlos mit aktuellen Tageszeitungen beliefert. Ziel des Projekts ist die Förderung des Lesens. Außerdem vermittelt das Projekt erste Einblicke in die Welt der Medien. wol

