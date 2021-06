Lampertheim. Das Bild des älteren Menschen in unserer heutigen Gesellschaft ist vielfach geprägt von vielen Vorurteilen und Missverständnissen. Nicht zuletzt die Werbung hat einen maßgeblichen Anteil daran, ein indifferentes Bild der heutigen Seniorengeneration zu zeichnen. Dabei wird übersehen, dass der ältere Mensch, dank des Fortschrittes der Medizin, auch körperlich und geistig viel länger leistungsfähig ist, als bei den früheren Generationen. Gern werden Klischees aufgebaut, die eine gewisse Rückwärtsgewandheit älterer Menschen propagieren. Diesen Klischees entgegen zu wirken, hat sich das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verschrieben und eine Wanderausstellung unter dem Titel „Was heißt schon alt?“ initiiert.

Ein Foto- und Videowettbewerb bildete den Anfang, preisgekrönte Bilder werden ausgestellt. Sie zeigen den älteren Menschen in seinem häuslichen Umfeld, bei seinen Hobbys, aber auch in der gelebten Zweierbeziehung. Bewusst wird die ältere Generation ungeschminkt dargestellt, die Lebensrunen zeigen deutlich die Summe der gelebten Jahre.

Ute Striebinger vom Seniorenbeirat hat sich mit ihren Mitstreitern Werner Brell und Andreas Drexler zusammen mit dem Stadtmarketing engagiert, um diese Wanderausstellung nach Lampertheim zu bringen. Das Schillercafe mit seiner zentralen Lage und den großen Glasflächen bot sich an, eine Auswahl der Fotografien zu zeigen. Gesichter älterer Menschen, zeigen sie in Alltagssituationen, aber demonstrieren auch das wache Interesse an der Gesellschaft und die Bereitschaft sich aktiv einzubringen. Bürgermeister Gottfried Störmer eröffnete nun die Ausstellung mit den Worten, dass er sich mit 62 Jahren durchaus nicht alt fühle und das Gefühl wäre auch abhängig von einer jeweils individuellen Einstellung. Jeder muss wissen, was er sich noch zutraut und verwies dabei auf die vielen freiwilligen Helfer in unserer Stadt, welche einen wertvollen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten. Bestes Beispiel ist die Mitarbeit im Seniorenbeirat oder das Engagement in der Seniorenbegegnungsstätte.

Ute Striebinger vom Seniorenbeirat zeigte sich erfreut über die Hilfe des Stadtmarketings und hofft, dass die Lampertheimer die Bilder annehmen und das eine oder andere auch mal schmunzelnd betrachten. Konzipiert ist die Ausstellung eigentlich für entsprechende Räumlichkeiten, aber die Pandemie lässt eine andere Lösung im Moment nicht zu. Auch Stadtrat Marius Schmidt zeigte sich überzeugt, dass die Bilder zum Nachdenken anregen werden. Es gibt immer wieder Initiativen in Lampertheim, die Ideen entwickeln und Neuerungen voranbringen. Seine Empfehlung an die Mitbürger: „Einfach mal hingehen und anschauen.“ Die Ausstellung ist bis zum 29. Juni zu sehen.

Dabei am Schillercafe war natürlich auch das Rikscha. Ute Striebinger hat schon viele Mitbürger durch und um Lampertheim kutschiert. Ihre Erfahrungen sind dabei durchweg positiv, wie sie berichtet. Und wer sich auf einem exponierten Sitz, bei freier Sicht auf die Umgebung fahren lassen will, kann sich unter e- rikscha@tv-lampertheim.de anmel- den.