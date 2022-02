Wandern in Heppenheim

Lampertheim. Im Februar haben die Wanderer des Odenwaldklub Lampertheim gleich zweimal das Ziel Heppenheim auf dem Zettel. Die Touren in die Kreisstadt stehen am 6. und am 20. Februar an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag, 6. Februar, geht es den Planetenweg von der Heppenheimer Innenstadt zur Starkenburg-Sternwarte hinauf, wo ein Nachmittagssnack ansteht. 135 Höhenmeter sind zu überwinden. Die Länge der Wanderstrecke beträgt nur knapp über vier Kilometer. Treffpunkt zur Anreise ist um 13.30 Uhr am Lampertheimer Bahnhof mit dem Pkw.

14 Tage später steht dann eine gemütliche Tour ohne Höhenunterschied rund um den Bruchsee an der Bergstraße auf dem Programm. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Lampertheimer Bahnhof. Gastwanderer sind willkommen red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2