Wanderausstellung des VdK macht Probleme in der Pflege deutlich

Lampertheim. Der Schilderwald des Sozialverbands VdK Hessen-Thüringen auf dem Schillerplatz anlässlich der „Demo ohne Menschen“ ist ein Hingucker und Anziehungspunkt. Passanten bleiben stehen und richten ihre Fragen an die Verantwortlichen der Aktion. Die VdK-Mitglieder geben an ihrem Stand auch Informationsmaterial aus, damit die Interessierten daheim in Ruhe über den „Pflegedschungel“

...