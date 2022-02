Waldrallyes im Stadtwald

Lampertheim. Im vergangenen Jahr zogen wieder viele Familien und Einzelpersonen los, um mit QR-Code oder GPS draußen in der Natur im Lampertheimer Stadtwald das Lösungswort der angebotenen Waldrallyes zu finden. Unter den eingesendeten Roadbooks mit der richtigen Lösung wurden nun die Gewinner und Preise ausgelost.

Die Gewinner hatten die Wahl zwischen einem Gutschein für die Biedensandbäder, für Eis Oberfeld oder für die Alpakas vom Rosenhof. Die Entdeckerneugier wurde mit folgenden Preisen belohnt: erster Preis: Erik Tesmer (30 Euro Gutschein); zweiter Preis: Familie Wilkeit (20 Euro Gutschein); dritter Preis: Martha Bastert (10 Euro Gutschein). Sonderpreise gingen an Elisa, Hanna und Jonah Gencer, Mia und Max Josten, Mia und Paul Köllner, Ole Tesmer sowie Leon Wunderle. Jeder erhielt einen Spargeltaler im Wert von 5 Euro.

Wissen spielerisch vermitteln

Auch in diesem Jahr kann man im Lampertheimer Stadtwald mit GPS-Gerät und Smartphone auf die Suche gehen und zum Entdecker und Jäger werden. Wer das Lösungswort mit Foto einschickt, kann an der Verlosung teilnehmen und attraktive Gutscheine gewinnen. Bei jedem Wetter macht die Waldrallye Spaß. Für Familien bietet die Erholungsanlage „Heidetränke“ auch noch viele andere Freizeithighlights: Naturerleben auf dem Walderlebnispfad, der Niedrigseilgarten bietet Bewegung und Spaß und auf dem Trimm-Dich-Pfad kann man sich auspowern.

Auch das Walderlebniscamp bietet regelmäßig Aktionen an. Informationen zum Walderlebniscamp gibt es online www.walderlebniscamp.de.

Die angebotenen Waldrallyes verbinden Naturerleben mit dem Einsatz von neuen Medien. Der Walderlebnispfad wird aus einer neuen Perspektive entdeckt und auf spielerische Art und Weise wird Waldwissen vermittelt. Dabei handelt es sich um eine QR-Code-Rallye für Smartphones (ohne Einsatz von GPS-Geräten) und eine GPS-Rallye mit Einsatz von GPS-Geräten und Smartphones. Die Waldrallyes nehmen je zwischen einer und zwei Stunden Zeit in Anspruch. Teilnehmen kann jeder, der ein Smartphone/GPS-Gerät bedienen kann. Das Alter spielt also (fast) keine Rolle.

Wie kann man an der Waldrallye teilnehmen? Es sind zehn Stationen zu absolvieren und die zugeordneten Rätsel zu lösen. Die QR-Code-Rätsel beziehen sich zum Teil auf die Tafeln des Waldlehrpfades. Wenn die Rätsel richtig gelöst wurden, findet man jeweils Buchstaben für das Gesamtlösungswort. Die Buchstaben müssen im Roadbook notiert werden. In der richtigen Reihenfolge angeordnet ergeben sie ein Lösungswort. Dafür sind die Kästchen im Roadbook aufgedruckt.

Wie kann man an der Verlosung teilnehmen? An der letzten Station oder am letzten QR-Code der Waldrallye erhält man den Hinweis zur Teilnahme an der Verlosung. Einsendeschluss ist am 31. Dezember. Was kann man gewinnen? Zu gewinnen gibt es je einen Gutschein im Wert von 30, 20 und 10 Euro. Zusätzlich wird zehn mal ein Spargeltaler im Wert von 5 Euro verlost. Alle Informationen zu Roadbook und Teilnahmebedingungen gibt es unter sich www.stadtmarketing-lamperheim.de.

Seit 2016 besteht die Kooperation zwischen der Stadt Lampertheim und dem Walderlebniscamp von Mirko Klein, Natur-Hautnah. Im Stadtwald finden pädagogische Walderlebnistage und -aktionen statt. Das Gemeinschaftsprojekt wertet die „Heidetränke“ auf und ergänzt den Freizeit- und Erholungsfaktor Lampertheims um ein naturpädagogisches Angebot. red

