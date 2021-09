Waldhof eine Nummer zu groß

Lampertheim. Am zweiten Spieltag der Verbandsliga musste die erste Kegel-Mannschaft der SG Lampertheim auf dem Waldhof anerkennen, dass die Gastgeber das bessere Team waren. Besonders zu Beginn der Partie hatten die Waldhöfer in den entscheidenden Momenten den längeren Atem.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Spargelstäder eröffneten Thomas Geyer, Kevin Münch und Holger Thiemig die Begegnung. Thomas Geyer hatte einen mehr als gebrauchten Tag, obwohl er gegen Lukas Mende den ersten Satz knapp gewinnen konnte (136/138). Im zweiten Satz hatte er sogar die Chance, sich den zweiten Punkt zu sichern, doch bereits hier hatte Geyer zu viele Probleme mit den Bahnen. Am Ende verlor er mit 517:576 klar und gab seinen Mannschaftspunkt mit 1:3 Sätzen ab.

Auch Holger Thiemig kam nicht wie gewohnt in Fahrt. Den ersten Satz musste er knapp mit zwei Holz an Markus Renner abgeben, der die nachfolgenden beiden Sätze ebenso klar dominierte. Zwar konnte Thiemig den letzten Satzpunkt für die Lampertheimer gewinnen, verlor allerdings den Mannschaftspunkt und gab mit 557:597 weiter Holz ab.

Kevin Münch war zu Beginn der einzige Lampertheimer, der mithalten konnte. Zwischen ihm und Jens Schneider entwickelte sich ein spannendes Duell. Münch holte sich den ersten Satz, musste allerdings den zweiten und dritten Durchgang abgeben. Im vierten Satz startete er nochmals eine Aufholjagd. Er holte sich den Satzausgleich und kam Holz um Holz näher an seinen Kontrahenten heran. Die letzte Kugel entschied am Ende gegen Münch, der bei Satzgleichstand mit 565:569 Holz auch den dritten Mannschaftspunkt abgab.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ehrenpunkt durch Hildenbrand

Zur Halbzeit stand es damit 3:0 für die Gastgeber, und zudem hatten diese noch einen Vorsprung von 100 Holz. Patrik Strech, Steffen Back und Niklas Schulz wollten dennoch alles tun, um die Partie noch zu drehen. Zu Beginn sah es auch danach aus, dass das Vorhaben umzusetzen sei. Back holte sich im ersten Satz ein Unentschieden, Strech gewann klar und Niklas Schulz sah bereits nach den Vollen wie der sichere Sieger aus. Allerdings verlor er im Abräumen total den Faden und verlor seinen ersten Satz mit einem Holz. Im weiteren Verlauf der Partie war es nur Patrik Strech (577) der gegen Dirk Hildenbrand(567) mit 2,5:1,5-Sätzen gewinnen und somit den Ehrenpunkt für die Spargelstädter bei der 1:7-Niederlage und einem Endergebnis von 3477:3297 hohlen konnte. In dieser Verfassung dürfte es für die SG schwer werden, gegen den kommenden Gegner und Mitfavoriten auf die Meisterschaft, Gut Holz Sandhausen, beide Punkte in der Biedensandhalle zu behalten.

Die Zweite machte es in Ettlingen gegen HKO Young Stars Karlsruhe wesentlich besser, getragen durch die hervorragende Leistung von Justin Krämer, der insgesamt 656 Holz und einen 4:0-Satzerfolg gegen den ebenfalls gut kegelnden Marco Eidmann (616) erreichte. Frank Griesheimer (563) setzte sich in seinem Duell gegen Marko Soldic (533) und 3:1 Sätzen durch. Neben der 2:0-Führung lagen die Spargelstädter mit 70 Holz vorn. Im Mittelpaar wussten auch Rene Hamann ( 566) und Marco Zimmermann( 567) zu gefallen. Zwar gab Zimmermann seinen Mannschaftspunkt gegen Jonas Hörner (597) ab, Hamann hingegen behielt die Nerven und sicherte sich einen 2,5:1,5-Satzerfolg gegen Jozo Simonic (549). Im Schlusspaar verlor Reinhold Bayerlein trotz seiner starken 594 Holz gegen den besten Kegler der Gastgeber Pascal Ochs (619) mit 1:3-Sätzen, sorgte aber mit seinem Ergebnis dafür, dass sich die Lampertheimer die beiden Mannschaftspunkte für das bessere Gesamtergebnis sichern konnten. Karlheinz Fellner rundete die starke Leistung der Lampertheimer ab. In den Sätzen stand es zwischen ihm und Andreas Kota 2:2, jedoch behielt er mit 587:576 die Oberhand und sicherte sich den Mannschaftspunkt. Eine geschlossene Mannschaftsleistung garantierte am Ende den Sieg, der deutlicher aussah als er tatsächlich war.

SG III jubelt über ersten Sieg

Auch die dritte Mannschaft der Lampertheimer entführte beide Punkte aus Ettlingen gegen die HKO 2 mit einem klaren 5:1-Sieg und 2098:1995. Neben den Doppelstartern Marco Zimmermann und Reinhold Beyerlein holte Angelo Barbagallo mit 531 seinen Mannschaftspunkt bei Satzgleichheit. Armin Münzenberger komplettierte das Team, das seinen ersten Saisonerfolg einfahren konnte. red