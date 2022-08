Waldbingo für Kinder

Lampertheim. An den beiden Sonntagen, 14. und 28. August, findet jeweils von 14.30 bis 16 Uhr ein Waldbingo für junge Entdeckerinnen und Entdecker statt. Treffpunkt ist am Waldlehrpfad bei der Erholungsanlage Heidetränke. Gemeinsam mit der Umweltpädagogin Andrea Hartkorn lösen die Kinder entlang des Lehrpfades kleine Rätsel und bekommen Interessantes über den Pfad selbst erklärt. Danach können sich die Mädchen und Jungen mit ihren Eltern an den zahlreichen Spielmöglichkeiten im Stadtwald austoben. Dank der Unterstützung der Jugendförderung ist die Teilnahme am Waldbingo kostenlos.

Pro Termin können zwölf bis 15 Kinder teilnehmen. Eine Anmeldung bei Andrea Hartkorn per E-Mail an naturerleben-ah@t-online.de oder telefonisch unter 06206/ 9 51 04 73 ist erforderlich. red