Wald gleich mehrfach gefordert

Lampertheim. Bei der Sitzung des Umwelt-, Mobilitäts- und Energieausschusses richtete sich am Donnerstagabend in der Hans-Pfeiffer-Halle der Fokus zuerst auf die Forsteinrichtung. Organisiert von Forstdirektor Ralf Schepp fand am 4. September eine Waldbegehung statt, in deren Nachgang die Ausschussmitglieder Fragen an Schepp richten konnten.

Dieser skizzierte den Umgang mit dem Lampertheimer Forst als eine komplexe Angelegenheit, da es oft eine „Mehrfachbelegung“ gebe: Der Wald könne gleichzeitig ein Klimaschutzwald, ein Erholungswald, ein Wald mit Biotopschutzfunktion oder Teil eines Wasserschutzgebietes sein.

Wirtschaftliche Interessen

Auch wirtschaftliche Interessen, die Holzproduktion betreffend, hätten ihre Berechtigung. Holz sei ein umweltfreundlicher und nachwachsender Rohstoff. So sollen vier Forstwirte angestellt werden, die sich um die Belange des Gebietes kümmern, 5600 Arbeitsstunden pro Jahr hat Hessen-Forst dafür eingeplant. 13 Hektar Wald sind inzwischen stillgelegt, das bedeutet, es findet keine Bewirtschaftung statt. Weiterhin stellte der Forstdirektor dar, dass der Lampertheimer Forst das sogenannte PEFC-Zertifikat trägt, welches garantieren soll, dass Holz und Papierprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen.

Gernot Diehlmann (FDP) wollte von Schepp wissen, warum für die Fläche kein FSC-Zertifikat angestrebt werde. Schepp: „FSC erlaubt keine Bodenbearbeitung, diese ist für den Lampertheimer Forst aber unumgänglich, da der Wald, den wir haben möchten, nicht von alleine kommt.“ Er spielte hierbei auf die zahlreichen invasiven Arten wie die Traubenkirsche an, die sich aktuell stark verbreiten und deren Eindämmung eine intensive technische Bearbeitung der Böden erfordern.

Ein gemeinsamer Antrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen zur „Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Lampertheim“ wurde nach mehreren Wortmeldungen lediglich von einer Beschluss- in eine Mitteilungsvorlage umgewandelt, die besagt, dass der Magistrat mit der Erstellung beauftragt wird.

Vom Anschluss der Stadt an den Landschaftspflegeverband im Kreis Bergstraße zeigte sich Bürgermeister Gottfried Störmer wenig angetan. Hier gebe es aktuell eine ausführende Organisation und sieben weitere, die mitteilten, was die eine ausgeführt hat. Gernot Diehlmann mochte sich Störmers Position nicht anschließen. Im Rahmen der Gründung eines solchen Verbandes wäre man in der Lage, Stellen zu schaffen, die dann als kompetente Ansprechpartner vor Ort dienen könnten. Dies dürfe nicht immer nur die Arbeit von ehrenamtlich Tätigen sein. Darüber hinaus bestünde mit dem Landschaftspflegeverband als Basis die Möglichkeit, in Sachen Biodiversität und Artenschutz kreisweite Netzwerke zu bilden und die Zusammenarbeit zu optimieren. Die Mehrheit der Abstimmungsberechtigten folgte Diehlmann. Nun soll die Stadtverordnetenversammlung beschließen, dass die Stadt Lampertheim der Gründung des Verbandes zustimmt.

Die Anfrage von Carola Biehal (SPD) zur Schranke am Parkplatz Heidetränke bildete den Abschluss der Sitzung. Eine Vor-Ort-Überprüfung des Revierförsters ergab, dass die Durchfahrbreiten für Rollstuhlfahrer ausreichend sind. Der Zugang zum Wald werde Rollstuhlfahrern daher nicht verwehrt. jkl