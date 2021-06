Hüttenfeld/Neuschloß. Eigentlich ist Thomas Höppner-Kopf schon seit Januar als neuer Seelsorger in der Evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld und der Johannesgemeinde Neuschloß tätig. Nach zwei vergeblichen Anläufen – immer wieder durch strenge Corona-Maßnahmen verhindert – konnte er jetzt endlich mit einem Festgottesdienst im Freien offiziell in sein Amt eingeführt werden. Zahlreiche Gäste, unter ihnen Bürgermeister Gottfried Störmer, Erster Stadtrat Marius Schmidt und Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg, waren dabei, als Dekan Arno Kreh Thomas Höppner-Kopf auf dem Gelände der Gustav-Adolf-Kirche einsegnete.

Kreh gab einen Einblick in Höppner-Kopfs Lebenslauf. Als Sohn eines Pfarrers ist er im Brombachtal im Odenwald aufgewachsen. Nach dem Studium führte ihn sein Weg nach Hamm/Ibersheim, wo er über 30 Jahre als Pfarrer tätig war. Außerdem hat er sich als Dekanatsjugendpfarrer engagiert und drei Vikare ausgebildet. Er sei ein im positiven Sinne wahrer Dorf-Pfarrer, der alle Menschen, auch außerhalb der Kirche im Blick habe, sagte Kreh. Der Dekan stellte die Segnung unter ein Wort aus dem 2. Kolosserbrief: Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. In ihm lebt er in seiner ganzen Fülle.

Kirchenvorsteherin Manuela Ehret, der frühere Gemeindepfarrer und gute Freund Christoph Meier, sowie Höppner-Kopfs letzter Vikar Nils Bührmann spendeten ihm ihr persönliches Segensvotum. Anschließend stellte Thomas Höppner-Kopf seine sehr persönliche Predigt unter das Gleichnis vom guten Hirten, der alles daran setzt, das eine verlorene Schaf wiederzufinden. Für ihn stehe nicht die Suche im Vordergrund, sondern die Gewissheit, „dass Gott uns findet, egal wie verloren wir sind“. ron