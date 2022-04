„Wahre Freundschaft in der Not“

Lampertheim. Die Ladefläche des städtischen Transporters war vollgepackt, als sich Bürgermeister Gottfried Störmer am Samstagmorgen Richtung Polen aufmachte. Ziel seiner Reise: Lampertheims polnische Partnerstadt Swidnica – rund 800 Kilometer entfernt. Dorthin brachte er Hilfsgüter und einen Spendenscheck über mehr als 11 000 Euro.

„Das war schon eine besondere Fahrt“, berichtet Störmer am Dienstag im Gespräch mit dieser Redaktion. Bereits zu Beginn des Ukrainekriegs hatte der Rathauschef Kontakt zu seiner Amtskollegin Teresa Mazurek in Swidnica aufgenommen. „Es war bekannt, dass Polen viele Flüchtlinge aufnimmt“, erklärt Störmer. Da boten die Lampertheimer ihre Unterstützung an.

Etwa drei Wochen später ging ein Schreiben aus Swidnica ein, das über die Lage vor Ort informierte. Demnach sind derzeit dort etwa 160 Menschen in öffentlichen Einrichtungen untergebracht – wie in der Jugendherberge oder im Hofgut Kreisau. 500 weitere haben in privaten Unterkünften Zuflucht gefunden. „Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in der polnischen Gemeinde schwankt ständig“, erzählt Gottfried Störmer. Denn nicht alle möchten in Swidnica bleiben. „Für viele ist das nur eine Zwischenstation. Sie wollen weiter zu Freunden oder Verwandten, die in anderen Regionen oder Ländern leben.“

Keine Zeit für Vorbereitungen

Als Nachbarland der Ukraine hatte Polen keine Zeit, sich auf Kriegsflüchtlinge einzustellen. Schon bald nach dem Angriff der russischen Armee kamen die ersten. „Da die Geflüchteten nur das dabei hatten, was sie am Körper trugen, mussten sie entsprechend versorgt werden“, so Störmer. Kleidung und viele Dinge des täglichen Bedarfs spendeten die Einwohner von Swidnica. Aber der Bedarf an haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln wuchs ständig.

In dieser Situation konnten die Lampertheimer rasch helfen. Die Gruppe „Helping Hands“ um Claudia Lamm stellte benötigte Hilfsgüter zur Verfügung. „Zudem haben viele dazu beigetragen, dass ein Spendenbetrag von 11 750 Euro aus Lampertheim nach Swidnica überwiesen werden konnte“, sagt Störmer und dankt der Bürgerstiftung, dem Rotary Club, der Sparkasse Rheinhessen und der Volksbank Darmstadt-Südhessen, Energieried, dem Karosserie- und Lackierzentrum Galvagno, dem Magistrat, der Stadtverordnetenversammlung, der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen sowie den privaten Spendern. „Über das alles hat sich Teresa Mazurek riesig gefreut“, erzählt Störmer. „Wahre Freundschaft erkennt man in der Not“, habe sie betont.

In Swidnica angekommen, wurden die Hilfsgüter aus Lampertheim gleich an die Flüchtlinge verteilt. Mit den Spendengeldern wurden Hausschuhe gekauft, Schulranzen organisiert, Waschmaschinen, Trockner und ähnliche Geräte beschafft.

Korb mit ukrainischem Gebäck

Während seiner zweitägigen Dienstreise informierte sich Gottfried Störmer aber auch über Aufnahmemodalitäten, die Betreuung der Geflüchteten oder die Integration in Schulen und Kindergärten. Und er besuchte die Jugendherberge, in der überwiegend ukrainische Kinder, aber auch deren Mütter untergebracht sind. Dort überraschten ihn die Frauen mit einem Korb voller selbst gebackener ukrainischer Spezialitäten als Dankeschön.

Während die Mädchen und Jungen relativ unbelastet gespielt hätten, seien die Mütter „emotional sehr belastet“ gewesen, so Störmers Eindruck. Sie seien zwar froh, in Polen sicher vor den Bomben untergekommen zu sein. Doch etliche klagten auch, dass sie weder etwas von ihren Männern wüssten noch von anderen Angehörigen, die in der Ukraine zurückgeblieben sind. „Das bewegt einen“, sagt Störmer, dem diese Eindrücke – auch zu Hause – weiter nachgehen.

