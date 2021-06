Wahlen und Einführung

Hüttenfeld/Neuschloß. Am Sonntag, 13. Juni, sind auch in den beiden Kirchengemeinden Neuschloß und Hüttenfeld Kirchenvorstandswahlen. Die Eröffnung des Wahltages bildet jeweils ein Gottesdienst: um 10 Uhr im Gemeinderaum am Ahornplatz in Neuschloß und um 11.15 Uhr in der Hüttenfelder Gustav-Adolf-Kirche. Bis zu diesem Zeitpunkt können noch die Briefwahlkuverts in den jeweiligen Lokalitäten abgegeben werden.

Ein Woche darauf, am 20. Juni, wird der seit Januar in beiden Gemeinden wirkende Pfarrer Thomas Höppner-Kopf (Bild) offiziell eingeführt. Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst, zu dem auch Dekan Arno Kreh erwartet wird, auf dem Rasen neben der Gustav-Adolf-Kirche statt, bei Regen in der Friedhofskapelle in Neuschloß.

Da bei allen Gottesdiensten nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern zulässig ist, wird um Anmeldung gebeten, die bei Manuela Ehret (Telefon 06256/15 50, E-Mail: ela.ehret@gmx.de) beziehungsweise für den Gottesdienst am Ahornplatz bei Adele Erlenkämper (Telefon 06206/5 68 30; E-Mail: adele.erlenkaemper @gmx.de) abgegeben werden können. Für den Einführungsgottesdienst muss man sich spätestens bis 18. Juni anmelden. Wirddie zulässige Teilnehmerzahl überschritten, zählt die Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Die Gottesdienste finden unter Einhaltung der derzeit geltenden Hygienemaßnahmen statt. ron (Bild: Ehret)