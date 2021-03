Lampertheim. Auch in diesem Jahr findet keine Wahl zur Lampertheimer Spargelkönigin statt. Der Spargelrat der Stadt Lampertheim hat sich in einer Videokonferenz getroffen, um über die weitere Vorgehensweise in Hinblick auf die Wahl der Lampertheimer Spargelkönigin zu beraten. Nachdem bereits im vorigen Jahr entschieden worden war, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Wahl stattfinden soll, hat sich der Spargelrat auch in diesem Jahr einstimmig dafür ausgesprochen, nicht zu Bewerbungen aufzurufen und somit auch keine Wahl einer neuen Spargelkönigin durchzuführen.

AdUnit urban-intext1

In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es dazu: „Die Corona-Situation hat noch alle fest im Griff und die aktuelle Königin Alina-Sophie I. hat seit März 2020 fast keinen öffentlichen Termin mehr wahrnehmen können. Auch repräsentative Veranstaltungen wie die Spargelwanderung oder der Empfang beim Ministerpräsidenten sind ausgefallen.“ Der Vorsitzende des Spargelrates und Erster Stadtrat Marius Schmidt ergänzt: „Da noch nicht abzusehen ist, ob ein Lampertheimer Spargelfest und die damit verbundene Inthronisation in diesem Jahr in gewohnter Weise stattfinden, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden.“

Darf wegen Corona kaum Auftritte wahr-nehmen: Alina-Sophie I.. © Berno Nix

Der Spargelrat sei Spargelkönigin Alina-Sophie I. dankbar für ihre bisherige Amtszeit und ihre Bereitschaft, dieses Amt weiterhin wahrzunehmen, bis es zur Wahl einer neuen Spargelkönigin kommt. red