Zur Berichterstattung über die Klassenraum-Container im Lampertheimer Schulzentrum-West:

Fast zwei Millionen Euro wurden für Container-Klassenräume im Lessing-Gymnasium und an der Alfred-Delp-Schule investiert. Im ersten Moment sicherlich ein Grund zur Freude für die Lampertheimer, weil dadurch der enorme akute Platzbedarf an diesen Schulen abgedeckt wird. Im zweiten Moment fragt man sich jedoch, wieso der Schulträger im Jahr 2021 fast zwei Millionen Euro in eine Übergangslösung investiert, wenn im Jahr 2022 mit der Baumaßnahme Biedensand-Campus begonnen werden soll. So steht es zumindest im Investitionsprogramm des Kreises. Allerdings, so manche Übergangslösung hatte in der Vergangenheit jahrelangen Bestand. Hier müssen die Lampertheimer Politiker/innen wachsam bleiben, dass der Kreis seine Zusagen einhält.

Dabei muss man sich immer wieder bewusst machen, dass der so hoch erscheinende Investitionsbedarf an den Lampertheimer Schulen nur deshalb plötzlich so enorm wirkt, weil in den vergangenen Schulentwicklungsplänen die Schülerzahlentwicklung für Lampertheim und das gesamte Ried künstlich nach unten gerechnet wurden. Leider ist zu befürchten, dass in zwei Jahren auch die Schillerschule übergangsweise mit Container-Klassenräumen ausgestattet wird, um dort den steigenden Schülerzahlen gerecht werden zu können. Also, wachsam bleiben!