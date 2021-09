Lampertheim. „Leute wie die Zeit vergeht! Dass unser Städtchen vom Zahn der Zeit auch nicht verschont wurde“, erzählte Fritz Medert den Lampertheimer Landfrauen. Umringt von 20 Vereinsdamen spazierte das Lampertheimer Urgestein, das im Mai seinen 90. Geburtstag feiern konnte, am Mittwoch „vum Owwerdorf ins Unnerdorf“.

Der geschichtsträchtige Spaziergang startete von der Alten Viernheimer Straße, führte die Römerstraße entlang bis hinunter zur Biedensandstraße. Medert hatte viele lustige Anekdoten von Menschen und Geschehnissen im Repertoire. Es ging also vom „owwer Kreiz zum unner Kreiz“, womit er gleich den jüngeren Teilnehmerinnen Sinn und Zweck der ursprünglich beiden Wegkreuze vermitteln konnte. Sie standen anno dazumal am Ortsein- und Ortsausgang und kam ein Pferdekutscher vorbei, zog er seine Mütze – kam sozusagen mit Gott nach Lampertheim und ging auch wieder mit Gottes Segen. Oder was es heißt, wenn der Urlampertheimer von der „Sandkaut“ spricht, und dabei eigentlich die heutige Sandstraße meint.

Fritz Medert war mit den Landfrauen unterwegs in Lampertheim. © Landfrauen

Vor allem den älteren unter den Landfrauen machte es Vergnügen, in Erinnerungen an alte Zeiten zu schwelgen. Wo einmal Denkmäler standen oder in welchem Haus an der Römerstraße der Konsum war, wo sie als Kinder einkauften. Aber auch weniger schöne Begebenheiten kamen zur Sprache: Etwa wie viele Scheunen brannten, oder welche Häuser im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Auch wo Schmiede und Ziegelei waren, wusste Fritz Medert zu berichten, bevor der Spaziergang beim gemütlichen Beisammensein im Fährhaus ausklang. red