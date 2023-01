Vortrag zu Gefahren im Internet

Lampertheim. In den vergangenen Jahren ist die Digitalisierung in der Gesellschaft rasant fortgeschritten. Der Kreis Bergstraße will älteren Menschen den Umgang mit digitalen Medien näherbringen und damit dazu beitragen, dass sie möglichst lange selbstständig und unabhängig leben können. Und er will die Menschen sensibilisieren für Gefahrenquellen und Fallstricke im Netz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deshalb lädt die Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin des Kreises Bergstraße Diana Stolz anlässlich des Safer Internet Day am Freitag, 3. Februar, um 14 Uhr in der Zehntscheune in Lampertheim, Römerstraße 51, zu einer Informationsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren ein. Organisiert wird der Vortrag vom Bereich Prävention des Kreises Bergstraße in Kooperation mit dem Seniorenbeirat Lampertheim und dem Kreisseniorenbeirat Bergstraße. Der Zugang zum Veranstaltungsraum ist barrierefrei. Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine Voranmeldung nicht erforderlich.

Experten vor Ort

Kriminalität im Netz ist auch für Senioren ein Thema © Sebastian Gollnow/dpa

Der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Matthias Schimpf wird in Vertretung für Dezernentin Stolz vor Ort sein. Mit dabei sind als Referenten Kriminalhauptkommissar Michael Rühl, Fachberatung Cybercrime des Polizeipräsidiums Südhessen,und ein Vertreter von der Verbraucherzentrale Hessen.

Mehr zum Thema Geflüchtete Zuflucht gesucht Mehr erfahren Soziales Hilfe von Nachbarn abrechnen Mehr erfahren

An dem Abend geht es um die besonderen Risiken für ältere Menschen bei der Nutzung des Internets. Häufig seien deren Computer ungeschützt und laden Internetkriminelle geradezu ein, diese Sicherheitslücken auszunutzen heißt es in der Ankündigung. Interessierte werden über Gefahren bei verlockenden Angeboten in Onlineshops, DHL-Betrugsmaschen, Fakeshops, Urheberrechtsdelikte und vertragsrechtliche Fragen informiert. kur/red