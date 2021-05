Vortrag für Familien

Hofheim. Zum Weltspieltag am Freitag, 28. Mai, hat das Katholische Familienzentrum St. Michael für Klein und Groß sogenannte Wochenendboxen zusammengestellt, die von Mittwoch bis Montag kostenfrei in der Kirchstraße 59 ausgeliehen werden können. Jede Kiste steht unter einem besonderen Motto und ist vielfältig bestückt. Von Vorlese- und Sachbüchern über Spiele für Drinnen und Draußen bis zu Musikinstrumenten und Kreativmaterial ist für jeden etwas dabei. Darüber hinaus veranstaltet das Familienzentrum für Eltern, Großeltern und Interessierte am Dienstag, 22. Juni, von 10 bis 11.30 Uhr, und am Donnerstag, 24. Juni, von 20 bis 21.30 Uhr, einen Online-Vortrag zum Thema „Sauberkeitserziehung“. Elternbegleiterin Maria Amborn-Guckes geht der Frage nach: „Wie kann mein Kind innerhalb weniger Wochen oder sogar Tagen, wenn alle Reifezeichen erkennbar sind, von der Windel zur Toilette wechseln?“. Der Vortrag ist kostenfrei, die Zoom-Zugangsdaten erhalten die Teilnehmer mit der Anmeldung. fh

