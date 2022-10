Im Rahmen der Kampagne „Klimaretter*in 2022 gesucht!“ hat die Stadt Lampertheim drei Vorträge zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen vor der eigenen Haustür geplant. Los geht es jeweils ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Stadthauses, Römerstraße 102.

Am 11. Oktober lautet das Thema „Klimabäume in Garten und Stadt, was nutzen Sie wirklich und worauf sollte man achten?“

...