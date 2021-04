Vorschläge von Bürgern gefragt

Lampertheim. Die Stadt sucht gemeinsam mit ihren Bürgern nach Möglichkeiten, Lampertheim weiter zu verbessern. Noch bis zum 25. April können alle Lampertheimerinnen und Lampertheimer ihre Ideen und Vorschläge auf der neugestalteten Bürgerplattform LampertheimDirekt (https://lampertheim-direkt.de/topic/ihre-ideen) einreichen.

Bereits seit Mitte März können Interessierte auf der Internetseite https://lampertheim-direkt.de ihre Ideen für ein schöneres und besseres Lampertheim eingeben sowie die Beiträge anderer diskutieren und bewerten (wir berichteten). Auf einer Karte können die Vorschläge eingetragen und einem von insgesamt sieben Themenbereichen wie Mobilität, Kultur und Freizeit oder Klimaschutz zugeordnet werden. Die Ideen werden nach Abschluss des Verfahrens durch die Stadt geprüft. Umsetzbare Vorschläge sollen im Anschluss Eingang in die lokale Politik finden.

Verbesserungen im Radverkehr wünschen sich viele Bürger. © Berno Nix

Die bisher eingegangenen Ideen zeigen laut Stadtverwaltung, dass neben einer allgemeinen Umgestaltung des Stadtbilds insbesondere Verbesserungen des Radverkehrs und der allgemeinen Verkehrssicherheit relevante Themen für die Bürgerschaft sind.

Das Thema Bürgerbeteiligung hat nach den Ausführungen der Stadtverwaltung in Lampertheim Tradition: Seit 2013 können sich die Lampertheimer aktiv an der Gestaltung der Stadt beteiligen. Lange war das Beteiligungsportal unter dem Slogan „Sag’s doch mol“ bekannt und erreichbar. Mit der Neuauflage des Portals unter dem Titel „Lampertheim Direkt“ geht die Stadt Lampertheim einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Bürgerkommune. Gemeinsam mit der „wer denkt was GmbH“ aus Darmstadt, die das Portal technisch betreut, hat die Stadt ein neues Design entwickelt und die Übersichtlichkeit der Plattform verbessert.

Im Bereich „Ihre Hinweise“ können Bürger wie gewohnt Schäden, Defekte und wilden Müll im Stadtgebiet melden. Neben der Plattform „Lampertheim Direkt“ steht auch die Mängelmelder-App der „wer denkt was GmbH“ für iOS und Android zu Verfügung. Dabei gilt das Versprechen: Innerhalb von zwölf Arbeitstagen erhalten die Meldenden eine Rückmeldung.

Unter „Ihre Ideen“ sammelt die Stadt Vorschläge, um Lampertheim noch besser, schöner und lebenswerter zu machen. Für Fragen der Bürger steht der Bereich „Ihre Fragen“ bereit. Auch hier gilt ein Service-Versprechen: Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang will Erster Stadtrat Marius Schmidt die Fragen beantworten. red

