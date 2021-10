Vorlesen für die Kleinen

Lampertheim. Die Bilderbuchvorlesestunden in der Stadtbücherei starten wieder. Die nächste Vorlesestunde für Kinder von drei bis sechs Jahren und ihre Eltern ist am Freitag, 22. Oktober und beginnt um 16.15 Uhr. Vorgelesen werden drei Bilderbücher, jeweils an das Alter und die Ausdauer der kleinen Zuhörer angepasst. Es ist möglich, nach jedem vorgelesenen Bilderbuch in der Pause die Gruppe zu verlassen.

3G-Regel für Begleitpersonen

Vorgestellt werden neue, lustige oder besonders interessante Bilderbücher. Wer gerne vorgelesen bekommt, ist hierzu eingeladen. Der Eintritt ist frei. Für Eltern oder Begleitungen gilt die 3G-Regel.

Anmeldungen für die Vorlesestunden nimmt die Stadtbücherei per E-Mail an stadtbuecherei@lampertheim.de oder telefonisch unter der Nummer 06206/93 52 06 entgegen. Weitere Termine für die Vorlesestunden sind am Freitag, 12. November und am Freitag, 10. Dezember. red